娛樂 最新消息

八木勇征也從從容容！模仿王世堅罵台粉「沒出息」全場笑翻

八木勇征來台獻唱多首夯曲。（LDH愛夢悅提供）八木勇征來台獻唱多首夯曲。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男星、FANTASTICS成員八木勇征二度來台舉行見面會，昨天（16日）在Legacy TERA舉辦「Cross O’ver」亞洲巡迴見面會台北站，見面會上誠意滿滿，還清唱一段「從從容容、遊刃有餘」，罵粉絲「沒出息」，讓粉絲直呼：「被罵沒出息好幸福！」

二度以個人身份來台，八木勇征從機場開始就飯撒沒停過，見面會上更直接播放他到通化夜市的美食全記錄，從地瓜球、炸雞排、臭豆腐、滷肉飯以及冰火湯圓，每一種都吃個精光，但他坦承臭豆腐依然是過不去的坎，表示「不太適合我」，還一臉認真擔心說道：「臭豆腐攤前面的賣衣服攤位會不會染上味道。」

八木勇征開心與粉絲互動。（LDH愛夢悅提供）八木勇征開心與粉絲互動。（LDH愛夢悅提供）

為了這次見面會，八木勇征完全是有備而來，表示有先搜尋最近流行語，除了脫口而出「從從容容遊刃有餘」，沒想到竟然還清唱一大段王世堅的《沒出息》，發音標準程度完全超乎想像，讓台灣粉絲又驚又喜。由於第一晚的夜市美食之旅意猶未盡，他也許下下次要挑戰蒸的臭豆腐以及豬血糕的心願，還透露在後台也吃到了蚵仔麵線，形容「讓我心都暖了起來」。

八木勇征二度在台舉行見面會，面對粉絲笑容可掬。（LDH愛夢悅提供）八木勇征二度在台舉行見面會，面對粉絲笑容可掬。（LDH愛夢悅提供）

雖然是粉絲見面會，但八木勇征準備多達9首歌曲，其中還翻唱米津玄師《Lemon》與中島美嘉《雪之華》，他也提到《美麗的他》共同演出的荻原利久，表示兩人最近去唱KTV，因此選唱玉置浩二《不要走》，最後一段更用中文演唱，表示下次會努力挑戰中文歌。見面會最後播放FANTASTICS成員的驚喜影片，他除了回應：「下次想一起站上舞台，也想帶他們去吃臭豆腐。」他更強調下次一定會在更大更好的場所，跟成員們一起來表演，跟現場粉絲許下「一定要等我們喔！」的約定；八木勇征在今天離台。

