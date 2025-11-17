館長斥前員工造謠睡館嫂下三濫 嗆不做事打電動還霸凌同事

網紅館長二度開直播嗆聲前員工。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢，今年以網紅、YouTuber身分3度赴中，還開起直播，自詡為「兩岸和平大使」。近日前員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒等人毀滅式爆料，指控館長要求小偉與館嫂發生性關係，另握有館長不雅影音等證據。對此，館長昨（16）二度開直播嗆聲，除再度提起3人月花百萬、開名車之外，更指3人每天進公司啥事都不幹，只知道打遊戲，還對其他員工嗆聲罵髒話，怒罵：「我養了你們12年，你們有做事嗎？居然連我老婆這種下三濫的事情都敢造謠」。

先前館長曾經直播否認前員工種種指控，更說自己和館嫂兩人相擁痛哭，館長認為自己直播時不能流淚，否則會被拿來大做文章。昨晚的直播，館長更咬出3人每天在公司打遊戲，還對其他員工罵髒話、吐檳榔汁、砸菸灰缸，館長二度表示被這群人勒索長達數年，3人每月開銷約百萬元，薪水也都在40～50萬，公司配名車給他們開，3人還得寸進尺要求配偶也要配車。除此之外，爆料員工的老婆、孩子也都領館長公司薪水，館長表示這些都有證據。

館長在直播中完全否認前員工爆料。（翻攝自YouTube）

館長在直播中表示，「為什麼今天（談爆料）？因為我要等他們爆什麼料！」對於3人指稱手中握有館長性愛影片，館長駁斥根本造假噴到天上。「說我邀他們到我家X我老婆。結果網友問有沒有影片，有沒有去？都沒有！」館長更對3人把館嫂拖下水非常憤怒。

館長說12年前大家再一起開了蘆洲館健身房，但新莊館開完，將事業版圖拓展到林口的時候，他們就坐享其成，每間館預售賺錢就要分，整天只知道打遊戲，更指自己說的話健身房員工、教練都知道。館長更指全公司都很「肚爛」他們3個，表示老員工、離職員工都知情，資深員工小宇當助理的時候，也被小瑋霸凌，更反問，「你們怎麼糟蹋人家的？我的會計還被你們吐檳榔汁、砸菸灰缸，要講大家來講，罵人家X你娘，有沒有？還敢在那邊造謠啊！」

