自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鳳小岳金鐘封帝後首登跨年 邱淑蟬高雄女兒回家開唱

〔記者侯家瑜／台北報導〕高雄市政府今（17）日宣布「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會將迎來金鐘影帝鳳小岳、金曲饒舌才子熊仔，以及金曲客語歌手邱淑蟬三組夢幻卡司。三位音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，將以最具能量的舞臺魅力陪市民迎接全新一年。

高雄市長陳其邁表示，高雄是一座「用音樂說故事的城市」。今年特別邀來橫跨多類型的金曲、金鐘級藝人，希望以跨語言、跨曲風的演出，呈現城市多元魅力。他也誠摯邀請全台粉絲到夢時代現場，一起用音樂迎接2026。

鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量。（年代提供）鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量。（年代提供）

剛在第60屆金鐘獎獲迷你劇集視帝的鳳小岳，演戲深受觀眾喜愛，兩年前以專輯《柒》入圍金曲新人，展現跨界實力。今年他正式組成樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，並完成北中南巡迴。他透露，高雄粉絲的熱情令人難忘，而這次也是樂團首度站上跨年舞臺，將帶來尚未公開的新歌，用滿滿驚喜陪大家倒數。他並以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容自己心中的高雄，象徵將最溫柔、最美好的一面獻給世界。他預告將端出最具爆發力的現場演出，展現樂團獨有的搖滾魅力。

熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞台。（年代提供）熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞台。（年代提供）

饒舌歌手熊仔則以獨特詞曲與舞臺張力聞名，代表作《買榜》在YouTube累積三千萬觀看，並拿下金曲最佳作詞人。他在出道十週年推出新作《∞➔0》，重新解構第一張專輯《無限》，笑稱是「把冷飯炒成米其林」。他透露，重製整張專輯在音樂界並不常見，是一次有趣又具挑戰性的創作實驗。回顧2025，他形容是「巨變的一年」，像是給十年前的自己一個擁抱，也期盼2026能與家人旅行。首次受邀跨年演出，他將帶來新專輯歌曲嗨翻全場，也預先祝福觀眾「繼續熱血、身體健康、投資成功」。

出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。（年代提供）出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。（年代提供）

來自高雄六龜的金曲客語歌手邱淑蟬，以清亮溫暖的嗓音擄獲無數聽眾。她以母語創作連結土地與生命故事，即使不懂客語的人也能被旋律感動。她感性表示，在台灣這樣包容的環境中，音樂不被語言限制，是身為母語創作者最幸福的事。談到家鄉，她熱情推薦美濃的「濃．甜Original dessert」與楠梓德民市場羊肉爐，是每次回高雄的必吃美味。過去跨年她都在家與家人圍爐看電視，如今首次登上夢時代跨年舞臺雖緊張，但想到家人會在螢幕前為她加油，就充滿力量。她將以動人歌聲替2025畫下溫暖句點，陪高雄市民一起迎向嶄新2026。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中