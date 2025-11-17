鳳小岳金鐘封帝後首登跨年 邱淑蟬高雄女兒回家開唱

〔記者侯家瑜／台北報導〕高雄市政府今（17）日宣布「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會將迎來金鐘影帝鳳小岳、金曲饒舌才子熊仔，以及金曲客語歌手邱淑蟬三組夢幻卡司。三位音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，將以最具能量的舞臺魅力陪市民迎接全新一年。

高雄市長陳其邁表示，高雄是一座「用音樂說故事的城市」。今年特別邀來橫跨多類型的金曲、金鐘級藝人，希望以跨語言、跨曲風的演出，呈現城市多元魅力。他也誠摯邀請全台粉絲到夢時代現場，一起用音樂迎接2026。



鳳小岳率全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」首登高雄夢時代跨年舞臺，將帶來未公開新歌與滿滿能量。（年代提供）

剛在第60屆金鐘獎獲迷你劇集視帝的鳳小岳，演戲深受觀眾喜愛，兩年前以專輯《柒》入圍金曲新人，展現跨界實力。今年他正式組成樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，並完成北中南巡迴。他透露，高雄粉絲的熱情令人難忘，而這次也是樂團首度站上跨年舞臺，將帶來尚未公開的新歌，用滿滿驚喜陪大家倒數。他並以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容自己心中的高雄，象徵將最溫柔、最美好的一面獻給世界。他預告將端出最具爆發力的現場演出，展現樂團獨有的搖滾魅力。

熊仔重製自己十年前發行的首張專輯，用嘻哈能量嗨翻高雄跨年舞台。（年代提供）

饒舌歌手熊仔則以獨特詞曲與舞臺張力聞名，代表作《買榜》在YouTube累積三千萬觀看，並拿下金曲最佳作詞人。他在出道十週年推出新作《∞➔0》，重新解構第一張專輯《無限》，笑稱是「把冷飯炒成米其林」。他透露，重製整張專輯在音樂界並不常見，是一次有趣又具挑戰性的創作實驗。回顧2025，他形容是「巨變的一年」，像是給十年前的自己一個擁抱，也期盼2026能與家人旅行。首次受邀跨年演出，他將帶來新專輯歌曲嗨翻全場，也預先祝福觀眾「繼續熱血、身體健康、投資成功」。

出身高雄六龜的邱淑蟬將以溫柔客語歌聲，唱響高雄跨年夜溫暖時刻。（年代提供）

來自高雄六龜的金曲客語歌手邱淑蟬，以清亮溫暖的嗓音擄獲無數聽眾。她以母語創作連結土地與生命故事，即使不懂客語的人也能被旋律感動。她感性表示，在台灣這樣包容的環境中，音樂不被語言限制，是身為母語創作者最幸福的事。談到家鄉，她熱情推薦美濃的「濃．甜Original dessert」與楠梓德民市場羊肉爐，是每次回高雄的必吃美味。過去跨年她都在家與家人圍爐看電視，如今首次登上夢時代跨年舞臺雖緊張，但想到家人會在螢幕前為她加油，就充滿力量。她將以動人歌聲替2025畫下溫暖句點，陪高雄市民一起迎向嶄新2026。

