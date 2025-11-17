自由電子報
娛樂 音樂

陳漢典知道嗎！Lulu被抓包身上有「瘀青」 驚人真相曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團玖壹壹昨（16）日續唱「南北貳路音樂節」，第一位嘉賓迎來金曲歌王許富凱，與洋蔥飆唱《下輩子》與《伊的身邊已經有別人》Remix版本，健志笑說家人都是許富凱的忠實粉絲，「在後台大家瘋狂搶著和他拍照，連我爸媽都衝過來照相」，再度證明許富凱超越年齡層的「國民級人氣」。

玖壹壹合體Lulu嗨唱掀高潮。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）玖壹壹合體Lulu嗨唱掀高潮。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

洋蔥還在台上「自肥」，直接請全場粉絲幫他和許富凱拍照，甚至Cue許富凱向包廂中的長輩揮手問好，場面既逗趣又溫馨，成為當晚最爆笑的插曲之一，許富凱最後獻唱《最後的歹勢》上萬粉絲陶醉在深情歌聲中。

音樂節的另一個高潮，則是新婚不久的 「Lulu 」黃路梓茵登台，與玖壹壹合體演唱《嘻哈庄腳情》。 Lulu一身亮麗大喊：「我回家啦！」健志第一時間幽默提問：「回家感覺怎麼樣？」Lulu豪邁回答：「爽啦！」

Lulu綜藝魂爆發，台上誘惑春風。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）Lulu綜藝魂爆發，台上誘惑春風。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

健志接著回憶9月11日南北貳路的海巡快閃，「那天我們在台中的老虎城 Movie Stage，加碼唱《嘻哈庄腳情》就是為了祝福妳。」

Lulu立刻笑回：「對！我知道！當天歌迷還Tag我，跟我講這件事。」原來當天正是她公開宣布結婚的大日子，她感性地說：「因為玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的bro。」

許富凱吸引玖壹壹家人搶合照。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）許富凱吸引玖壹壹家人搶合照。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

話鋒一轉Lulu又大開玩笑：「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎？」直接在舞台上露出「超美背」性感指數爆表。不料健志突然煞風景，指出她手臂上的痕跡：「妳這邊是黑青（瘀青）喔？」Lulu立刻大喊：「那是胎記啦！」瞬間把笑點再推一波高峰。

許富凱驚喜現身嗨翻水湳公園。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）許富凱驚喜現身嗨翻水湳公園。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

綜藝魂全開的 Lulu 在台上開始勾引春風，還故意用撒嬌聲音喊春風「格格」，引起台下粉絲狂笑。更虧春風：「不要對我起色心喔！」接著Lulu開放點歌，帶來台語新歌《真正有Sunny》和台下粉絲約定明年再相見。

演出不僅High翻天，更帶有濃濃台灣廟會文化元素，當玖壹壹唱到主題曲《南北二路》時，伴隨著3尊可愛的電音三太子出現在台上，拿著兵器並隨著音樂搖擺的模樣超級萌，但就在神尊掀開揭曉的那一刻，才發現竟然是玖壹壹本人所扮演，令全場是又驚又喜尖叫破表。

