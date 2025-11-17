徐凱希租屋遇耍賴房東！「1句話」讓她吞下違約金

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）阿布、劉維哲、徐凱希，與（右起３、２、１）陳安陽、巫苡萱、馬繼康上節目。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕哈林庾澄慶主持的益智節目《哈！真相大白了》近日以「租屋口頭約定是否有效」為題，引發現場藝人一陣討論。其中，徐凱希更自爆曾因房東「口頭反悔」而吃上大虧，血淚史讓哈林聽完大呼：「這房東真的耍賴！」

巫苡萱（左）與徐凱希同上節目談過往租屋教訓。（公視提供）

節目題目指出：「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約。」讓徐凱希立刻想到過去的慘痛經驗。她透露，當時因工作可能調動，希望提前退租，房東起初爽快答應並口頭承諾免違約金，讓她鬆了一口氣。未料，房東事後竟反悔，還反問她：「那你有證據嗎？」一句話讓她啞口無言。

請繼續往下閱讀...

因為雙方溝通都僅靠口頭、沒有留下任何文字記錄，讓徐凱希只能摸摸鼻子乖乖付違約金。她苦笑說：「我那時候真的覺得口頭約定應該不算，但吃了虧也沒辦法。」連哈林也皺眉表示：「你好像也不能怎樣。」替她抱不平。

劉維哲與徐凱希合作單曲上公視《哈！真相大白了》宣傳。（公視提供）

來賓中說話條理分明的旅遊作家馬繼康則提醒，租屋涉及的金額與權益不小，不寫契約風險極高，「中間有人反悔，真的就是口說無憑。」巫苡萱也分享，許多短期租賃，不論三天、三週或半年房客都仍需契約保障，最怕遇到耍賴的房東。

不過阿布提出不同觀點，他認為「契約精神」才是關鍵。他舉例，有時房東口頭承諾一年不收管理費，但簽約後又改口要房客補繳，「雖然契約沒寫到，但既然講了，就應該遵守。」他強調雙方都應善盡誠信原則。

《哈！真相大白了》阿布（左）與《中文怪物》爆紅的陳安陽同上節目。（公視提供）

這道題目公布答案後，五位中只有阿布答對！原來題目正解為「○」，也就是租屋即使不到一年，只要雙方意思一致、口頭或默示都算契約成立。阿布驚喜尖叫，徐凱希則不敢置信：「怎麼可能？」哈林笑問：「你是驚嚇還是驚喜？」讓現場氣氛一度爆笑。

節目法律專家熊大律師進一步補充，民法中只要雙方意思一致，契約即生效，但遇到糾紛時的重點就在「舉證」。他強調：「口頭約定一定要錄音、錄影，或至少找個證人。」否則遇到像徐凱希房東這類臨時變卦的情況時，往往難以維權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法