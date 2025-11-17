台中「高顏值」辣妹全來了！犬青唱一半提醒：記得整理瀏海

〔記者張釔泠／台北報導〕國民天團玖壹壹上週六起一連兩天在台中水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，告五人也熱情力挺，獻出了他們在南北貳路的首次演出，為音樂節帶來高潮。

告五人獻出「南北貳路」的首次演出。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

告五人一登上舞台，立刻感受到台中的熱情。主唱犬青興奮地向現場觀眾問好，直呼：「台中的朋友，你們好嗎？」。即使擁有許多大型演唱會的經驗，告五人仍謙虛表示，這是他們第一次參加玖壹壹南北貳路音樂節，內心其實有點小緊張。

這股「小緊張」瞬間被爆棚的音樂能量取代，告五人一開場就以招牌歌《帶我去找夜生活》引爆全場，為了這場盛大的音樂節，告五人更是將「演唱會的版本」原汁原味地帶到現場，讓台下粉絲直呼過癮。他們接連演唱了《我想要佔據你》、《愛人錯過》及全新專輯歌曲《有太多不能講》等 6 首歌曲，讓歌迷聽得盡興。

他們注意到台中天氣極好適合戶外音樂會，更誇讚現場出現了「好多辣妹」，每個都是高顏值。告五人邀請現場所有歌迷一同拍下珍貴的大合照，為首度參與的音樂節留下美好回憶。犬青暖心地提醒歌迷：「整理瀏海，來撥一下頭髮哦」，貼心的舉動，讓粉絲大為感動。

