Darren「撞出人命」精神崩潰 蓄鬍萎靡天天想輕生

「Darren」邱凱偉在《監所男子囚生記》因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演歌手「張子旭」，曾經紅極一時，卻因一場事故撞死人，人生徹底失控。鬍子蓬亂、精神萎靡，每天甚至鬧輕生，情緒如埋在胸腔的炸藥般隨時可能引爆。

「Darren」邱凱偉（右）在《監所男子囚生記》挑戰演蓄鬍頹廢偶像，情緒失衡與詹子萱（中）對峙。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇中，劉以豪與陳澤耀為了協助社工師詹子萱，想盡辦法鼓勵Darren振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲《不開心就跳起來》，卻只讓Darren更加憤怒，情緒徹底爆炸。Darren透露：「拍攝時情緒拉到極限，不停怒吼，喊太多喊到燒聲了。」

請繼續往下閱讀...

劉以豪（左）、陳澤耀（右）在《監所男子囚生記》為了鼓勵Darren振作，合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲《不開心就跳起來》。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

Darren坦言很享受角色的頹廢造型，笑說：「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」詹子萱分享，角色因家庭與工作雙重壓力，也會有失控時刻，因此與Darren飾演的張子旭起衝突時，雙方必須全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感。她也透露，自己早在拍攝前就是浪花兄弟時期的小影迷，能與Darren對戲讓她非常開心。

「Darren」邱凱偉在《監所男子囚生記》鬧輕生，陳澤耀衝去救援。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

詹子萱在《監所男子囚生記》飾演社工師與Darren談話。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法