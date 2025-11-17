館長快看！陳沂酸：面對硬不起來3公分，不忍苛責

館長陳之漢近期遭毀滅式爆料。（翻攝自館長YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日被資深員工「大師兄」李慶元及特助小瑋毀滅式爆料，表示手中握有館長性愛影音，更指館長曾要求小瑋和館嫂發生關係，館長16日開直播表示不想再被勒索，並反嗆對方根本是恐嚇集團。

今（17）日中午，網紅陳沂在臉書發文表示，館長89兄弟窩裡反，除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到中國的錢，爆料錄音檔裡，兄弟問館長：「什麼時候中國的錢才會進來？」館長說：「要看我表現！」表示他如此賣力舔只是為了尋求一個機會，還不是拿錢辦事，只是試鏡，也說明館長真的很缺錢，寧願當三姓家奴。

陳沂進一步表示，如果反對館長西進，害他們變成中國健身房拉不到會員，那幹嘛還問中國的錢什麼時候進來？她分析館長就是要面子愛膨風，喜歡把自己吹噓得很厲害，享受眾星拱月，「所以高薪養了一堆89兄弟，把企業當堂口在經營。」

「結果出事的時候救了他的，竟然也是愛面子這種性格，自己不行幫老婆找代駕、堅持用最頂的料堅持手法、憑一己之力養整幫89，竟成了重情重義之人」，陳沂最後語不驚人死不休說：「面對硬不起來的3公分，我們也不忍苛責。」

陳之漢近日被前員工指控過去曾對員工做出不當要求，包括逼迫小瑋拍下體照傳給他，甚至施壓對方與自己妻子發生性行為，在公開的錄音內容中，更出現「我跟你嫂子等一下要打Ｘ，你也知道我gg小，嫂子要看你的gg」等語句，引起譁然，外界也再度討論館長被稱為「3公分傳說」由來。

