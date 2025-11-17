星二代遭特權助理施壓猥褻 「全身摸透透」只能隱忍：壓迫感太強

〔記者李紹綾／台北報導〕邱以太在愛奇藝影集《監所男子囚生記》被握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗，劇中呈現的無力與恐懼，被觀眾形容「痛得太真實」。

邱以太（右）在《監所男子囚生記》被黃迪揚猥褻。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太飾演的菜鳥管理員「王中文」，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，卻遇上握有特權的議員助理黃迪揚，在對方以工作威脅下，甚至被性騷擾全身摸透透，也不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰。

黃迪揚（右）在《監所男子囚生記》於監獄靠著權勢猥褻邱以太（左）。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太表示，這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，邱以太分享：「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆：「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真的很打到我。」他也笑稱，兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」

邱以太（左）在《監所男子囚生記》遇上握有特權的議員助理黃迪揚（右）騷擾不敢聲張。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太在《監所男子囚生記》被黃迪揚猥褻。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

