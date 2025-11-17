自由電子報
娛樂 最新消息

謝哲青新作《在黑暗中相遇》熱力登場 數百讀者不畏Super Junior擠爆松菸

謝哲青出席《在黑暗中相遇》分享會。（皇冠文化出版社提供）謝哲青出席《在黑暗中相遇》分享會。（皇冠文化出版社提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘主持人、暢銷作家謝哲青暌違4年推出新作《在黑暗中相遇》，昨（16日）晚於台北松菸誠品舉辦新書分享會。當儘管韓團Super Junior正在相鄰的大巨蛋開唱，讀者支持熱度依舊不減，下午三點便有民眾排隊，數百名讀者不遠千里，期盼與謝哲青「在黑暗中相遇」。

讀者為謝哲青暖壽，讓他相當感動。（皇冠文化出版社提供）讀者為謝哲青暖壽，讓他相當感動。（皇冠文化出版社提供）

這場分享會宛如豐富旅程，謝哲青首次揭露去年缺席金鐘盛會的原因，以及他在波蘭與畫家切爾蒙斯基相遇的故事；名畫《印第安之夏》透過赤腳少女傳遞「活在當下」的生命意義。最後，他帶領大家走進奧斯威辛，娓娓道來詩人策蘭的作品與生命故事，期許每位讀者都能在黑暗中遇見真正的自己。

謝哲青出席《在黑暗中相遇》分享會。（皇冠文化出版社提供）謝哲青出席《在黑暗中相遇》分享會。（皇冠文化出版社提供）

讀者為謝哲青暖壽，讓他相當感動。（皇冠文化出版社提供）讀者為謝哲青暖壽，讓他相當感動。（皇冠文化出版社提供）

《在黑暗中相遇》收錄十位藝術家的故事，也映照十個人性的光影。這場文藝饗宴不只是謝哲青與藝術家的相遇，更是與讀者的「一期一會」，在每個人心中留下深刻印記。死忠讀者在會後為明天（18日）生日的謝哲青驚喜慶生，讓他感動不已，他在社群感概說：「這麼多年，不棄不離，你們，還在這裡，暌違４年的 《在黑暗中相遇》，謝謝大家為我驚喜慶生，因為你們，我知道，可以成為更好的自己。」

《在黑暗中相遇》上市以來熱烈好評，已登上博客來及誠品暢銷榜第一名，並迅速再版，成為話題焦點。謝哲青2025年的最後一場新書分享會，將於11月22日下午4點半在高雄市立圖書館舉行，屆時將帶來與前兩場不同的全新內容。

