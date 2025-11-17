自由電子報
娛樂 音樂

Ella首次展開個人巡演憶高光時刻 S.H吐露「就算臉部抽動我們一樣愛」逼哭她

〔記者陳慧玲／台北報導〕44歲的「Ella」陳嘉樺首次舉辦個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」，15、16日一連兩晚的演出都順利落幕，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。

Ella展開個人巡演，獻唱超過30首歌曲。（勁樺娛樂提供）Ella展開個人巡演，獻唱超過30首歌曲。（勁樺娛樂提供）

Ella首場演唱會到長沙舉行，有感動、有歡樂，演出中她哽咽表示：「今天能夠有這場演唱會，我必須說我真的沒有想到，我陳嘉樺Ella這個人，要有一場這樣子的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了！我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想要我自己可以做這件事情。」

Ella造型多變，非常投入演出。（勁樺娛樂提供）Ella造型多變，非常投入演出。（勁樺娛樂提供）

Ella與舞者勁歌熱舞。（勁樺娛樂提供）Ella與舞者勁歌熱舞。（勁樺娛樂提供）

演唱會上Ella變換多套秀服，宛如時尚大秀，其中包括以250朵手工煙火裝飾與上千顆水晶製成，耗時500小時完成的「星火女王裝」。她搖滾飆唱《廢》、《Super Star》，另外也率領舞者唱跳舞曲《Hot Like Chili》、《渾身是勁》，全場嗨翻，她也獻唱S.H.E時期經典組曲《波斯貓》、《不想長大》等歌曲。

