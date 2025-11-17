自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

熊熊拍戲遭傳「靠陪睡奪角色」 圈內人放冷箭無情背叛

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，王思佳分享自己曾遇過搶資源的經紀人；熊熊則說剛出道時被圈內好友背叛過。

熊熊曾遭圈內好友背叛。（中天提供）熊熊曾遭圈內好友背叛。（中天提供）

王思佳說：「那時候有個非常大的唱片公司對我有興趣，問我要不要去試音？我去的時候相談甚歡，還約了下一次錄音的時間，但我回去等了2、3個月，每次問經紀人都說對方還沒聯絡他，我想說怎麼可能，當初講的這麼熱絡，結果過沒幾這個月，那個經紀人自己出唱片。」但在場來賓聽完都不太相信，唯獨熊熊跳出來幫忙說話，表示自己也遇過搶資源的經紀人：「我連續遇到兩個經紀人都很爛，一個A錢、一個A資源，譬如廠商要找我做醫美，他跟廠商說我對臉比較在意，所以要先幫他打，他覺得OK後再幫我打。」

王思佳爆料經紀人搶資源。（中天提供）王思佳爆料經紀人搶資源。（中天提供）

熊熊說：「剛出道時，認識了圈內一個藝人，那個人也對我很好，後來我們有一起工作拍同一個戲，我們本來感情很好都會一起去吃飯，結果我去拍戲現場遇到他，他都很冷淡，有時候還甚至假裝玩手機，我忍不住訊息他『我是不是惹你生氣』？他就跟我講『沒有，你想太多』。」但熊熊想邀約對方吃飯還是遭到對方拒絕：「他都說『最近很忙沒空』，但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼，後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中