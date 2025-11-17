自由電子報
娛樂 電視

趙正平偷偷摸摸到中國找粉絲 梁赫群見「關鍵證據」後氣炸

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，梁赫群不滿趙正平獨自出席粉絲見面會；張立東則說曾被好友風田背叛。

梁赫群（圖）不滿趙正平偷見粉絲。（中天提供）梁赫群（圖）不滿趙正平偷見粉絲。（中天提供）

梁赫群說：「中國那邊也有我們《景行廳男孩》的後援會，他們一直說我們為什麼不過去宣傳、開粉絲見面會，我們也想去，只是時間一直排不出來，有天我看到對岸的論壇上，有趙哥跟粉絲的照片，上面還寫『歡迎景行廳扛霸子趙正平』，我跟智賢覺得莫名其妙，趙哥什麼時候去的？」而當下他也聯繫不上趙正平：「我不知道他是故意不接我電話還怎樣，他回來後，我問他『為什麼要偷偷摸摸去不跟我們講』？他就只說『他們需要我』，那他們不需要我跟智賢嗎？為什麼有這麼低級的事情？」

張立東說：「聚會到蠻晚時，我接到一個女生的訊息，風田就說『1點多了，那個女生訊息你，代表她喜歡你，你趕快叫她過來』，結果那個女生真的赴約了。」而風田趁著對方去上廁所時，和他分享自己的觀察：「他覺得這個女生臉看起來有點不自然，而且太高貴了，覺得這不是適合我的對象。」

張立東（圖）爆料風田將跟他聚會的女生把走。（中天提供）張立東（圖）爆料風田將跟他聚會的女生把走。（中天提供）

對方回來後，風田還故意刁難：「他直接講『妳是不是最近有去做醫美？妳敢不敢做豬鼻子』？那個女生說沒有，然後做完豬鼻子後，聚會就結束了。」在場來賓聽完都覺得這段感情肯定沒戲唱，張立東接著說：「後來風田突然約我吃飯，我一去就看到那個女生，我想說什麼意思？結果他直接在我面前把人家的手牽起來說『不好意思立東，我跟她交往一陣子了』，那個女生就是他的前任家具千金。」

