「初戀系女神」藉夢遊吃男星豆腐 事後竟裝傻問：要收錢嗎？

〔記者李紹綾／台北報導〕「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠主演《難哄》，劇情講述「桑延」時隔6年再遇高中白月光「溫以凡」。他雖曾告白被拒，仍將這段暗戀放在心底9年，再重逢後依舊毫不猶豫守護對方。角色毒舌卻深情的反差深受觀眾喜愛，掀起「難哄效應」，兩位主演人氣也跟著大漲。

劇中除暗戀線外，也刻畫「溫以凡」壓抑的成長創傷。她童年喪父、母親改嫁，高中時遭無血緣「舅舅」騷擾，求助家人卻遭忽視，成為難以抹去的陰影。出社會後又遇室友伸出魔爪。章若楠心疼角色，談到情節更忍不住落淚：「她遇到那麼多事，還是咬牙生活……只有桑延。」並形容白敬亭像太陽一樣照亮她。

因為長期壓力，「溫以凡」在劇裡出現夢遊症狀，意外讓與桑延的距離迅速拉近，「夢遊抱」、「同床共枕」等橋段甜度爆表。她夢遊時不小心親了桑延，醒來竟說：「是要收錢嗎？」台詞互動逗笑觀眾。為詮釋夢遊，章若楠查大量資料並與導演密集溝通。白敬亭也讚嘆她的演出，談到桑延第一次被夢遊擁抱時的壓抑情緒：「我眼睛一下都紅了。」

白敬亭在《難哄》中不斷壓抑暗戀情感，默默守護溫以凡，讓粉絲看了心疼。他多年後再遇章若楠時的傲嬌模樣更成亮點。劇中一段「隨便吃什麼」的橋段掀起熱議，因為「隨便」其實一點也不隨便，怕辣、怕燙、怕味道卻嘴硬不說，被觀眾虧「欠扁」，甚至被封「死裝哥」。章若楠笑說現實中不會這樣哄人：「我會直接走了。」白敬亭則說自己現實其實很好哄。

《難哄》由白敬亭、章若楠主演，每週一至五晚間9點於中天娛樂台播出。

