自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李連杰被傳換心 洪金寶忽回春捲神秘液體陰謀論

李連杰近來健康情況屢屢成為話題。（香港星島日報）李連杰近來健康情況屢屢成為話題。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕影壇「功夫皇帝」李連杰不久前因狀態回春，捲入「換心」陰謀論，他隨後在泳池脫衣拍影片闢謠：「人言可畏，活在這個時代要有自己分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。」

李連杰被傳換心 洪金寶忽回春捲神秘液體陰謀論不久前他因狀態回春，捲入「換器官」陰謀論。（香港星島日報）

近日另一位香港巨星、73歲洪金寶竟也受到同樣質疑。港媒報導，洪金寶之前不時被目擊腳步蹣跚、坐輪椅出入公共場所，而且曾做過「通波仔」手術（正式醫學名稱「冠狀動脈介入治療術」（或稱球囊動脈成形術），是一種治療心血管疾病的微創手術，目的是撐開因粥樣斑塊阻塞而收窄或閉塞的冠狀動脈，讓血液順暢流通），以及患有糖尿病，狀態被指每況愈下。

洪金寶近來頻頻在抖音分享影片，狀態回春，身手敏捷，因而也惹來陰謀論之說。（香港星島日報）洪金寶近來頻頻在抖音分享影片，狀態回春，身手敏捷，因而也惹來陰謀論之說。（香港星島日報）

不過洪金寶近來卻頻頻分享影片，只見他狀態回春，身手敏捷，因而也惹來陰謀論之說，不少網紅紛紛發文，揣測洪金寶與李連杰等藝人注射神秘液體，才讓身體回春。

然而也有人批評這些網紅為了流量，發布沒證據的揣測文章，甚至有粉絲呼籲洪金寶出面澄清，認為洪金寶應該效法李連杰，儘快對這些傳聞作出公開聲明以正視聽，澄清真相。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中