娛樂 電視

BL鮮肉變菜鳥警「上路秒露餡」 追捕嫌犯竟問：哪個是煞車？

〔記者李紹綾／台北報導〕游書庭外型帥氣、身材精壯，因主演 BL 短劇《一拍即合》吸粉無數。近日他參與電影《解碼 Ten Chances》，飾演充滿正義感的菜鳥警察，還有多場山路追逐戲。不過他笑說太久沒開車，拍攝前還得先確認煞車與油門位置，讓導演和劇組都替他捏一把冷汗。

游書庭飾演的「張刑警」是一位對陌生人也願意伸出援手的年輕警察，但個性稍微雞婆，雖滿腔熱血卻經驗不足。他談到詮釋角色時表示：「我把自己想像成是個大學生來演，片中明明是刑警辦案，不過講話沒有套路也不夠有魄力，就像是學生要上台演講，但講稿卻沒有背熟，說話太有自信。」

游書庭拍攝《解碼》追逐戲，自招開車技術不佳。（獨具慧眼文創提供）游書庭拍攝《解碼》追逐戲，自招開車技術不佳。（獨具慧眼文創提供）

游書庭與電影男主角謝佳見互動不多，但兩人偶爾會在網上聊天。他說：「我們會聊運動相關、保持身材等等的話題，而且他跟我一樣都很喜歡去爬山溯溪。」提到印象最深刻的戲，他回憶幾場追捕嫌犯的戲需要在山路奔馳，他不好意思說：「我的開車技術不是很好，雖然有駕照，但考照後十年實際開不到十次。那時看到這場戲有點擔心，好在現場有專業車手，比較危險的追逐畫面都由車手代替完成，我只需拍坐在車上的特寫。」

游書庭在電影《解碼》飾演菜鳥警察，有多場山路追逐戲。（獨具慧眼文創提供）游書庭在電影《解碼》飾演菜鳥警察，有多場山路追逐戲。（獨具慧眼文創提供）

儘管如此，他仍在拍攝期間開了一小段山路，導演與全組人員都超緊張。他笑說：「我一開始有點怕，也擔心把劇組車弄壞。我是會開車，只是很不熟，上車前還問清楚哪個是煞車、哪個是油門。雖然是在山路，不過實際開後沒有想像中那麼可怕，慢慢開還OK啦！」

書庭經營YT頻道《瘦身有氧》有成，累積逾26萬訂閱。（艾迪昇傳播提供）書庭經營YT頻道《瘦身有氧》有成，累積逾26萬訂閱。（艾迪昇傳播提供）

戲外，游書庭經營 YouTube 頻道《瘦身有氧》有成，累積逾 26 萬訂閱。陽光形象也讓他獲得更多工作機會，《解碼》導演便是因此找他演出。近期他更受企業與公部門邀請帶線下有氧課，他驚喜說：「沒想到網路教學會有機會變成實體帶動跳。」他期待未來迎接更多挑戰，展現不同面貌。

