丁噹慶功「龍虎塔」來了 誤觸A-Lin「地雷」還原真相

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹昨（16日）晚在小巨蛋完成「夜遊 A Night Tour」演唱會，開心慶功，小龍、小虎帶著蛋塔獻上祝福，「龍虎塔」的組合，再次預告明年4月18日丁噹將前進龍虎塔地標所在城市高雄開唱了。

丁噹演唱會慶功。（記者潘少棠攝）

完成台北兩場演唱會，丁噹開心說：「很盡興、很爽，現在還有耳鳴狀態，被觀眾聲音震撼到。」被問到給自己演唱會打幾分？丁噹說自己是個寵粉的歌手，「先給自己打9分吧！」

請繼續往下閱讀...

丁噹演唱會慶功。（記者潘少棠攝）

一連兩場，丁噹分別邀請金曲歌后A-Lin和Energy阿弟當嘉賓合唱，不過首場她突然問到A-Lin「一個人會不會很孤單」，突然讓場面有點尷尬，主要是之前A-Lin多次傳出婚變，這句話讓外界有較多聯想，丁噹昨解釋：「我很愛《失戀無罪》這首歌，歌詞就是談一個人，我們平時生活裡約的比較少，所以我想從歌詞接過來，生命裡有很多可能，就像好朋友，她對我是很好的閨密，女人滿懂女人，每個人都會有孤獨的時候，有時孤獨有我在啊，有心事女生之間可以聊，不怕一個人的時候，想要聊可以聊天。」對於外界覺得尷尬，丁噹說真的不知道發生什麼事情。

丁噹演唱會慶功。（記者潘少棠攝）

另外丁噹也提到自己在學中醫、學針灸，也上心靈課程，儘管單身多年，但她說：「以前覺得沒人陪好可憐，但即使有另一半，也要把自己身體照顧好。」

丁噹生日是4月17日，對於明年將在生日後一天到高雄演出，她開心表示：「很久沒回去高雄巨蛋，非常期待，10年回歸，重新整理，把全新自己獻給大家，看到自己的成長蛻變，好猛喔！4月17日是自己的生日，這一生註定享受站在舞台上。」明年4月18日她將移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午12點於拓元售票系統全面開賣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法