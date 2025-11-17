安歆澐控夫偷吃家暴 車上突崩潰痛哭

安歆澐在IG曬出哭泣照片，讓人看了不捨。（翻攝自安歆澐IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名歌手安歆澐與小16歲龍舟國手莊英杰結婚7年，婚後屢傳爭吵，日前上談話節目淚揭露震撼內幕，控訴對方婚內出軌，更自曝曾遭家暴險些喪命，還秀出被勒脖導致眼白全爆血的驚悚照。

安歆澐16日曬出在車上崩潰痛哭照片，留言：「像平常一樣開車去工作，車上放著這首歌跟著敬拜，突然就開始大哭，還把車靠邊停開始禱告，是的天父，即使太多委屈太多恐懼不夠勇敢，祢還是沒離開過我，甚至知道我很久沒有哭了，還讓我工作前好好釋放，天父祢的愛無所不在，祢一直都在。」

擦乾眼淚，安歆澐替自己加油打氣說：「好了，繼續漂亮工作去。」

安歆澐遭家暴臉部微血管爆裂、雙眼血紅。（翻攝自YouTube）

日前安歆澐上節目《新聞挖挖哇！》，回憶某晚她失眠滑手機，原想看看孩子的照片，卻誤拿丈夫手機，意外發現小三傳來火辣照，她氣憤對質，隔天更找上對方丈夫，四人約出面談，原以為事情能落幕，未料丈夫仍與小三藕斷絲連，她表示，既然雙方不願對簿公堂，只好簽下協議書，若再犯就要賠償。

不料數日後安歆澐收工回家，因情緒低落想在車裡冷靜，卻遭莊英杰突襲，對方情緒失控，先是質問數次「妳什麼時候要上去」，隨後竟拿出美工刀，用她的頭髮纏住脖子狠勒，大吼「今天不是妳死就是我死！」更要她交出出軌證據，安歆澐驚恐萬分，拚命求饒：「我如果死了，家人誰照顧？拜託放過我！」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

