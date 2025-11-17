K歌神曲《新不了情》只花10分鐘完成 鮑比達自爆絕對音感「李玟也覺難搞」

〔記者陳慧玲／台北報導〕75歲的資深音樂人鮑比達在音樂界具有高知名度，擔任過編曲、作曲、唱片製作人、電影配樂、音樂總監等，有許多重要音樂作品，其中被封為K歌神曲的《新不了情》，他只花10分鐘就完成作曲，也讓萬芳演唱的這首歌紅透半邊天。另外鮑比達提到自己有絕對音感，笑稱和李玟合作期間，恐怕連她都覺得難搞。

鮑比達在音樂界具有重要地位。（媒體棧提供）

明年１月31日鮑比達將在信義區的微風南山藝文中心舉辦一場「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，他還找了范怡文及林俊逸共同演出，兩人看到鮑比達開的歌單，直呼這真的是非常大的挑戰，笑說：「觀眾可以期待每一首歌曲用全新的編曲呈現，就像是開盲盒一樣令人期待！」

鮑比達也分享早年創作《新不了情》的故事，1992年他參加一場作曲家盛會，一位鋼琴家彈奏了《不了情》，前奏一下就讓他悸動不已，他心想：「我希望我也能做一首像這樣印象深刻的歌曲。」隔年，《新不了情》電影導演找上他，希望他能做一首主題曲，某天跟導演約好見面，預計搭上10點巴士前往，但鮑比達不小心錯過這班車而多等了10分鐘。就是在這10分鐘之內，他突然靈感湧現，很快的完成《新不了情》的曲子。

另外鮑比達也回憶過去和李玟合作經驗，笑說：「Coco當時一定覺得我很難搞，因為我有絕對音感，耳朵太靈了，很容易抓出瑕疵。」在製作《每一次想你》時，唱片公司老闆要求鮑比達不要讓李玟唱太多R&B轉音，這讓他陷入兩難，想讓Coco盡情發揮又得滿足老闆要求，而Coco不太習慣沒有轉音的唱法，一直達不到要求，對自己有點生氣，專注錄歌連廁所都不去上，花了11個小時反覆的錄製，終於完成了這首歌曲，她對工作的敬業與執著，讓鮑比達印象相當深刻。

林俊逸看到曲目覺得如開盲盒。（媒體棧提供）

范怡文也將參加音樂會。（媒體棧提供）

鮑比達「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，門票將在今（17日）中午12點開賣，購票可洽年代售票系統。

