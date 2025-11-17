自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志捲謝侑芯命案 486先生：少年得志大不幸

黃明志（右）捲入謝侑芯命案，486先生坦言給大家極為重要警惕。（翻攝自486先生臉書）黃明志（右）捲入謝侑芯命案，486先生坦言給大家極為重要警惕。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案接受調查，13日獲口頭保釋並發聲對於謝侑芯的過世表示遺憾，不過外界對他評價正反兩極。

今（17）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶曬出昔日同框黃明志說：「近日關於他在馬來西亞的新聞，無論是捲入的風波，還是網路上各種對他的指控命案、吸毒、到個人私生活與工作爭議，讀來真的讓我心頭一沉。」

486先生用7字形容他對黃明志評論：「少年得志大不幸。」因成功來得太早、太快、太突然，就像一場絢爛的煙火，固然美麗，卻也可能讓人措手不及，「當鎂光燈聚焦，掌聲雷動時，很容易就迷失了方向，甚至將那些光環視為無所不能的通行證。」

針對黃明志捲入謝侑芯命案，486先生坦言給大家極為重要的警惕，「成功絕對是好事，但如何守住成功，守住自己，才是人生的真正考驗。」他也看太多翻車事件，希望大家得到教訓

一、成功加速器下的「失速」危機

當你年輕就獲得巨大的成功時，就像開上了一輛超級跑車。速度很快，風景很美，但同時，你必須擁有比別人更強大的心性定力和掌控力。

忠告： 成功絕不等於成熟。請永遠將「心靈成長」放在與「事業成長」同等重要的位置。學會慢下來，聆聽內心的聲音，而不是被外界的喧囂帶著走。

二、區分「真正的快樂」與「短暫的麻痺」

當你擁有財富與名聲後，許多誘惑會主動找上門。您提到的「吸毒尋求快樂」，正是許多人迷失的原因。毒品和放縱的行為，帶來的是短暫的興奮，隨後是更深的空虛和巨大的後果。

忠告： 真正的快樂來自於創造、付出、學習和有意義的人際關係。任何需要透過「麻痺」或「逃避」才能獲得的快樂，最終都會讓你付出難以承受的代價。永遠保持清醒，對任何「捷徑」保持警惕。

三、保持謙卑與專業的底線

有些爭議，像是「拍MV給錢少」這類的指控，提醒我們，成功並不能成為你可以輕忽專業倫理或人際關係的藉口。當你爬得越高，你對待周圍人的態度，反而更決定了你的人品高度。

忠告： 無論你多紅、多有錢，謙卑永遠是最好的保護色。對待你的夥伴、工作人員，請保持尊重與合理的回報。因為這些與你共事的人，才是你事業最堅實的基石。

四、設下個人界線，建立自律的堡壘

當你成為公眾人物後，你的個人界線很容易被模糊。您提到的性關係風波，很可能就是界線失守的體現。缺乏自律，最終會讓你的生活變得混亂而失控。

忠告： 無論外界多麼熱情、多麼誘人，請為自己的生活設下清晰且不可動搖的原則與界線。真正的自由，是來自於嚴格的自律。守護你的健康、情感和名譽，比賺更多的錢重要得多。

最後，486先生以黃明志事件，認為這或許只是一個極端的案例，但它卻是一面極其重要的鏡子，「它提醒所有年輕朋友，成功只是人生的上半場，如何守住和駕馭這個成功，才是下半場的智慧，願我們都能在追求夢想的路上，同時鍛鍊出強大的內心，懂得自愛，懂得選擇，不讓短暫的光芒，吞噬了長遠的人生。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中