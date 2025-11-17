謝侑芯告別式圓滿！經紀人：很高興重回家人身邊

謝侑芯在大馬猝逝，火化之後終於也可以「回家」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯上個月22日在馬來西亞吉隆坡某高級飯店猝死，而捲入此案的大馬歌手黃明志，目前獲得口頭保釋，謝侑芯遺體16日早已進行火化，骨灰初步預計下週運回台灣。

據大馬當地媒體《中國報》報導，謝侑芯經紀人Chris透露骨灰將由家屬帶回台灣，接著才會低調舉行私人告別式。他表示目前仍等候家屬通知，返台後會前往現場致意，送謝侑芯最後一程，他說：「很高興侑芯終於要回家，回到她家人、深愛朋友身邊。」

謝侑芯遺體昨天上午10點半左右火化，她父母透過視訊送別愛女，悲痛落淚；謝侑芯閨密謝薇安則在IG發限動：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子，一個人躺在那邊25天了，堅強勇敢的祢，辛苦了。」

至於黃明志則在獲保釋後發文，談及眼看一個人在他眼前離世非常難過且無助，但因他又提到：「希望大家不要戴著有色鏡看待別人的職業，拍OF（指OnlyFans，成人社交平台，付費訂閱內容）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」反而引來更多責罵，覺得他才是真正不尊重謝侑芯。

