娛樂 最新消息

館長遭毀滅式連環爆 董念台補刀：根本不是咖

「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元爆料，指他有性愛錄影、錄音內容、相關對話。（資料照，記者陳逸寬攝）「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元爆料，指他有性愛錄影、錄音內容、相關對話。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢近日遭3名元老級員工爆料，「大師兄」李慶元自曝手握館長性愛錄影、錄音內容、相關對話，更指館長曾要求資深員工小偉跟「館嫂」發生關係。對此，再生受刑人服務中心社長董念台16日在臉書發文評論此事，他直言：「館長這個貨色全毀了！」

董念台表示大約10年前，他的臉書突冒出一個館長，基於好奇開始關注這個咖小，後來他批罵館長，不料館長竟向法院提告，董念台當時還在法庭上怒罵：「館長和我都是社會敗類，請法官重判我。」最後董念台被判處5千元罰金。

從這件事後，董念台稱自己知道館長不是一個咖，「連董念台也敢招惹！」他說，館長有多少斤兩，身邊人瞭如指掌，「甭說館長能否整肅到他們，即使連黑道基本的報復也做不到，再加上館長又是一個紅紅火火的網路大咖，當然只要有憑有據的公佈其敗行，即可將館長全毀了！」

董念台最後以館長此案例重申：「我們就知道：江湖險，人心更險；也因為社會險惡，我們遊走社會，還真的要懂得保護自己，否則因為自己交友不慎，硬是把自己的一生全毀了！」

