（影）波特王靈魂直擊 中國棒球統戰不是奪分意在奪島

網紅波特王發布影片，強調中國正在對台灣進行「棒球統戰」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅YouTuber「波特王」今（16）晚發布影片，強調中國正在對台灣進行「棒球統戰」，更指出自己的影片就是中國版的Discovery。雖然有人攻擊他不懂棒球，還認為波特王就是在蹭棒球，不過，他強調：「懂不懂棒球跟中國正在進行棒球統戰完全不衝突是兩件事」。

波特王認為，中國要利用棒球來統戰台灣其野心明顯，若不提早防範，未來就會出現自稱來自「中國台灣｣的棒球選手。有些人說，波特王不懂棒球卻夸夸其談，他反問，如果飛機出現問題恐墜落，必須會開飛機才能點出疑惑嗎？去餐廳吃飯覺得怪怪的，要會煮飯才能問嗎？

波特王從CPB官網找到「長沙旺旺黑皮」的相關資料，赫然出現中國台灣。（翻攝自臉書）

波特王拿出實際證據，他從CPB官網找到「長沙旺旺黑皮」的相關資料，上頭就寫著：旺旺誕生於台灣中國，更稱棒球是從家出發再回到家的運動；另外廈門海豚隊的文案，也寫著棒球是「以回家為終極目標的運動」，看到這裡，波特王忍不住吐槽：棒球回個屁家，棒球是要回到本壘板材得分，要回家一開始就不要出門，待在家就好了，更何況台灣人就已經在家了，是要回到哪個家？

廈門海豚隊的文案，也寫著棒球是「以回家為終極目標的運動」。（翻攝自臉書）

除此之外，波特王指出目前中國就是用「擦邊球」的方式吃CPBL豆腐，他呼籲台灣人要重視此事，更督促政府注意此事。波特王拿上海兄弟為例，上海兄弟公司在2025年8月成立，日前拿出來試水溫，看看台灣人的反應，發現引起公憤，於是就縮了，裝死說沒有這隊。「中國是黨國，做事都有政治目的，一切以中共的利益為優先，不能用民主國家思維看中國」，波特王強調，棒球隊台灣人而言是「國球」，但對中國來說只不過是統戰工具，中國人不必靠棒球奪金牌，只要能拿下台灣，對中共來說比拿金牌更有價值。

波特王指中國進行棒球統戰，本意在奪島，而非奪分。（翻攝自臉書）

波特王強調：「人家（中共）從頭到尾都沒有要奪分，奪島才是真」，中國目的在統戰台灣，棒球有成功弄起來算撿到，沒成功也完全沒事。搞垮被台灣視為國球的棒球、破壞能團結台灣的棒球，才是中共最終目的。波特王呼籲，大家一定要早認知、早防範，避免台灣棒球人才出現斷層。

