娛樂 最新消息

懷孕後該不該跑馬拉松？黃沐妍被醫師「靈魂拷問」懵了

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小豬」黃沐妍近期喜事連連，先是公布已在10月中與老公登記結婚，13日再度宣布懷孕，雙喜臨門備受祝福。黃沐妍透露，得知懷孕後立刻向醫師諮詢是否該取消後續的馬拉松行程，沒想到醫師一句「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」讓她瞬間愣住，也成為她做出決定的關鍵。

黃沐妍近期宣布婚訊與懷孕喜訊，開心迎接人生新篇章。（翻攝自IG）黃沐妍近期宣布婚訊與懷孕喜訊，開心迎接人生新篇章。（翻攝自IG）

黃沐妍表示，自己是在跑完柏林馬拉松返台後發現懷孕，當下情緒湧上心頭，「心裡充滿震動與感動」。但緊接而來的，是原本安排好的芝加哥、紐約兩場大馬該不該跑？她坦言第一念頭是「是不是該放棄」，因此趕緊向醫師詢問安全性，沒想到醫師反問的那句話讓她停下來思考。

得知懷孕後，黃沐妍向醫師請教跑馬拉松的安排，被一句話深深點醒。（翻攝自IG）得知懷孕後，黃沐妍向醫師請教跑馬拉松的安排，被一句話深深點醒。（翻攝自IG）

她說，如果自己是那個讓媽媽「放棄某件重要事情」的孩子，心裡一定也會不好受，「所以我選擇讓他陪我一起完成」。在醫師評估安全無虞後，她決定帶著寶寶一起征服三場馬拉松，更感性向肚中寶寶告白：「謝謝你，願意陪著媽媽一起，完成生命中三場意義非凡的馬拉松。」也感謝寶寶陪她跨越時差、調整作息，在疲憊時給予力量。她也鼓勵所有孕媽們，不只要相信專業，更要相信肚裡那個比想像中還堅強的小生命。

