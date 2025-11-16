自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）不甩員工爆料睡館嫂 館長揪黃國昌「肢體糾纏」

館長（前）與民眾黨主席黃國昌進行肉搏戰。（翻攝自臉書）館長（前）與民眾黨主席黃國昌進行肉搏戰。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢是成吉思汗健身房創辦人，近期館長遭資深員工爆料手中握有性愛影音、錄音、對話，還爆料資深員工小偉被要求與「館嫂」發生性關係。館長昨（15）日直播否認，今（16）日則把黑料放一邊，在社群曬出自己和民眾黨主席黃國昌「男上加男」的肉搏戰。

館長（左）被黃國昌壓制。（翻攝自臉書）館長（左）被黃國昌壓制。（翻攝自臉書）

館長發文表示：「國昌老師訓練一周年，今天被國昌老師弄到下巴快脫臼了，佩服他練了一年，真的很男子漢」。原來黃國昌跟著館長訓練一年，兩人今天進行一場較量，賽前黃國昌還關心館長先前手受傷，特別問他：「你今天可以弄嗎？你手會不會又斷掉？」。館長輕鬆說：不會啦。

館長與黃國昌大戰過後，表示黃國昌是男子漢。（翻攝自臉書）館長與黃國昌大戰過後，表示黃國昌是男子漢。（翻攝自臉書）

隨著兩個人不斷競技、互相壓制，黃國昌表情扭曲，手腳像八爪章魚一樣交纏在館長身上，館長稱讚黃國昌奮力壓制的精神，還表示很佩服黃國昌的毅力。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中