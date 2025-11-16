（影）不甩員工爆料睡館嫂 館長揪黃國昌「肢體糾纏」

館長（前）與民眾黨主席黃國昌進行肉搏戰。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢是成吉思汗健身房創辦人，近期館長遭資深員工爆料手中握有性愛影音、錄音、對話，還爆料資深員工小偉被要求與「館嫂」發生性關係。館長昨（15）日直播否認，今（16）日則把黑料放一邊，在社群曬出自己和民眾黨主席黃國昌「男上加男」的肉搏戰。

館長（左）被黃國昌壓制。（翻攝自臉書）

館長發文表示：「國昌老師訓練一周年，今天被國昌老師弄到下巴快脫臼了，佩服他練了一年，真的很男子漢」。原來黃國昌跟著館長訓練一年，兩人今天進行一場較量，賽前黃國昌還關心館長先前手受傷，特別問他：「你今天可以弄嗎？你手會不會又斷掉？」。館長輕鬆說：不會啦。

館長與黃國昌大戰過後，表示黃國昌是男子漢。（翻攝自臉書）

隨著兩個人不斷競技、互相壓制，黃國昌表情扭曲，手腳像八爪章魚一樣交纏在館長身上，館長稱讚黃國昌奮力壓制的精神，還表示很佩服黃國昌的毅力。

