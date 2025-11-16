自由電子報
娛樂 音樂

Legacy「都市女聲」雷光夏回歸了！大咖歌后組「超強女團」也來了

2025都市女聲全陣容門票開賣。（Legacy提供）2025都市女聲全陣容門票開賣。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕延續超過十五年經典企劃、Legacy「都市女聲」系列演唱會再度強勢登場。今年邀集橫跨世代的五位創作女聲萬芳、雷光夏、曹雅雯、吳汶芳及 PiA 吳蓓雅於 Legacy台北、台中兩地舉辦共十場售票演出，門票皆已熱賣中。

雷光夏相隔六年再舉辦專場。（Legacy提供）雷光夏相隔六年再舉辦專場。（Legacy提供）

暌違六年再次舉行專場演出的雷光夏，將以全新演出形式回歸帶來《時空的縫隙》音樂會，預告將演唱2024發行專輯作品《小故事》、《歇業的海水浴場》，並以新編制樂團融合吉他與電子聲響，加上鋼琴、低音大提琴，重構經典曲目，期望交織出「嶄新而永恆」的聲音宇宙。她興奮預告：「這次真的一期一會，年底的時間整理一下，一起來碰面吧，當作永存記憶的一天。」

「萬芳和壯女們」壓軸登場。（Legacy提供）「萬芳和壯女們」壓軸登場。（Legacy提供）

壓軸登場的「心靈系歌后」萬芳，則首次攜手全女性編制樂團「萬芳和壯女們」亮相。「壯女們」集結多位跨界創作者，包括電影配樂與劇場音樂人王榆鈞、賴雅芳、楊庭禎（Cicada樂團成員），演出將以「女性創作能量的集體共鳴」為核心，展現成熟而自由的生命姿態。

吳汶芳當最後一場演唱會來唱。（Legacy提供）吳汶芳當最後一場演唱會來唱。（Legacy提供）

吳汶芳本次以《Beloved》為題登場，靈感取自全新創作《這樣的我值不值得你愛呢》的英文翻譯。她說：「明明一個英文單字就能代表所有，為什麼中文卻要那麼多疑問？這就像我的個性一樣，愛明明很簡單，卻總常自我懷疑我值得嗎？」 11／22台北場她邀請創作夥伴鄭興擔任嘉賓，兩人將首度現場合唱合作曲《月亮枕》，吳汶芳說：「可能是人生最後一場演唱會了，未來都說不定。只想活在當下，好好唱給大家聽。」

吳蓓雅化離開的勇氣為力量。（Legacy提供）吳蓓雅化離開的勇氣為力量。（Legacy提供）

自稱「武鬥派創作歌手」的PiA吳蓓雅，以全新專場《幸福帶著走》首度加入「都市女聲」系列。靈感源自歌曲《牽手去分手》歌詞，韌性堅強的她歷經情感的結束，並在音樂中重獲救贖，將新專輯《離婚初體驗》的作品重新編排，化「離開的勇氣」為力量。PiA笑說：「很多人從我身上得到勇氣，甚至分享自己的『離婚初體驗』，這就是音樂最美的地方──我們都能找到彼此的光。」

