娛樂 音樂

丁噹小巨蛋唱一半「無緣的男朋友」突然現身 兩人公然牽手對方老婆怒了

丁噹在小巨蛋舉辦第二場巡迴演唱會，今天邀請Energy擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）丁噹在小巨蛋舉辦第二場巡迴演唱會，今天邀請Energy擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹今（16日）晚繼續在小巨蛋舉辦第二場「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，演唱會唱到一半，她「無緣的男朋友」突然現身舞台，兩人還公然牽手，讓對方坐在台下的老婆看了「怒了」，忍不住對兩人用手比出打槍的手勢。

其實這是丁噹今天給歌迷的驚喜，邀請到近期和她合唱《可以是朋友》的Energy阿弟當嘉賓，現場首唱這首歌，介紹嘉賓出場前，丁噹以「無緣的男朋友」介紹阿弟，主要是在新歌MV中，兩人無緣在一起，只能以「萬年好友」情感，以摯友的名義讓彼此成為對方的心靈知己。

丁噹和阿弟在合唱時牽起手。（記者潘少棠攝）丁噹和阿弟在合唱時牽起手。（記者潘少棠攝）

合唱完《可以是朋友》，阿弟對丁噹說：「我穿這套衣服不自在，妳穿得像婚紗，我穿的是禮服，奇妙的是外面看板有我的照片，我們還手勾著手，造成我太太...在照片下拍了翻白眼照片。」由於阿弟老婆「Mei」邱馨葦也坐在台下，因此阿弟開玩笑說：「我覺得遠方有目光盯著我。」丁噹則跟他說：「腿不要軟。」

阿弟老婆Mei看到丁噹和阿弟的海報看板忍不住翻白眼。（翻攝自臉書）阿弟老婆Mei看到丁噹和阿弟的海報看板忍不住翻白眼。（翻攝自臉書）

除了合唱時牽手，丁噹又誇阿弟：「真的很帥又才華。」阿弟越聽越緊張，深怕老婆吃醋，直喊：「不要再講了，我怕回去不好過。」丁噹則打圓場：「阿弟最終是屬於Mei的啊！」丁噹還問阿弟：「聽說你們沒有辦婚禮，要不要給她一個婚禮。」阿弟緊張說：「我一直避開這話題。」

唱完《走火入魔》後，丁噹和阿弟擁抱了一下。（記者潘少棠攝）唱完《走火入魔》後，丁噹和阿弟擁抱了一下。（記者潘少棠攝）

唱一首歌不夠，丁噹還要和阿弟合唱阿信寫給她的歌《走火入魔》，她特別跟阿弟老婆說再把阿弟借給她一下，Mei說：「借給妳，請享用，他滿好用的。」不料要合唱時丁噹和阿弟又牽手，Mei吃醋說：「到底你們為什麼一直牽手牽成這樣，為什麼又要牽手，不能好好唱歌嗎？」阿弟安撫老婆：「我們在情緒中，妳不要太入戲走火入魔。」丁噹則介紹《走火入魔》是以前和阿信唱的歌，但到現在都沒在現場唱過，阿弟虧阿信：「那他寫這首歌幹嘛？我很榮幸可以代替他跟妳唱。」唱完《走火入魔》，丁噹和阿弟也特別擁抱一下。

