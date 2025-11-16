自由電子報
娛樂 最新消息

館長直播反擊爆料 謝中國「同胞」支持：掉淚會上新聞

館長在直播中瘋狂稱讚中國網友對他的認同與支持。（翻攝自YouTube）館長在直播中瘋狂稱讚中國網友對他的認同與支持。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢，近年成為網紅與YouTuber，他遭到3名資深員工爆料多種不當行為、性騷擾，更指要求資深員工小偉與「館嫂」發生性關係，引起熱烈討論。館長昨（15）晚直播否認，更強調自己是受害者，感謝超過9成的中國網友都支持他，感動說出：「謝謝所有的中國大陸同胞，我愛你們」。

館長在直播中一度哽咽難言，他說：「我真的不想流眼淚，等一下，我先整理一下情緒」之後，他更說「因為掉眼淚就會上新聞」，表示不希望看到媒體寫「館長淚崩」。館長特別去看了中國網友留言，感謝中國網友相信他。

館長更大肆稱讚中國網友認可他東西都要用最好的，對員工也都符合勞基法，透露中國網友希望他到中國，一定會消費支持、搶著當館長的員工。對於毀滅式爆料，台灣網友半信半疑，但館長表示中國粉絲聽到爆料內容，僅覺得是私德問題，一切都是你情我願，沒什麼好爆料，讓他十分感動。

館長除了全面否認指控外，更表示所有法律問題都交由律師處理。

