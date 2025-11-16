自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

安迪兒與混血辣妻裸泡畫面流出！私下互動曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕安迪兒子Marz23推出新單曲《魅惑天空2Ø25》，這首歌翻唱自中島美嘉《GLAMOROUS SKY》，對他來說具有特別意義，更是踏上音樂道路的起點。MV也邀請台法混血辣模愛妻共同出演，MV以黑白視覺拍攝，簡潔呈現兩人之間的情感連結。

Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）

《魅惑天空2Ø25》延伸自Marz23青少年時期的搖滾啟蒙記憶。他回憶，自己在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲《GLAMOROUS SKY》也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。他撿起姐姐塵封三年的木吉他，翹課練琴八小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」

Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）

如今在《NANA》電影上映滿二十週年後，他透過《魅惑天空2Ø25》向當年的自己致意。Marz23 說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己。

Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）

MV畫面靈感也源自《NANA》，Marz23邀請愛妻共同出演，兩人自然流露出親密與依靠。從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契。令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。MV於Marz23 YouTube官方頻道上線。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中