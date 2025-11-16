安迪兒與混血辣妻裸泡畫面流出！私下互動曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕安迪兒子Marz23推出新單曲《魅惑天空2Ø25》，這首歌翻唱自中島美嘉《GLAMOROUS SKY》，對他來說具有特別意義，更是踏上音樂道路的起點。MV也邀請台法混血辣模愛妻共同出演，MV以黑白視覺拍攝，簡潔呈現兩人之間的情感連結。

Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）

《魅惑天空2Ø25》延伸自Marz23青少年時期的搖滾啟蒙記憶。他回憶，自己在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲《GLAMOROUS SKY》也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。他撿起姐姐塵封三年的木吉他，翹課練琴八小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」

請繼續往下閱讀...

Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）

如今在《NANA》電影上映滿二十週年後，他透過《魅惑天空2Ø25》向當年的自己致意。Marz23 說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己。

Marz23攜愛妻同框出演MV。（華納音樂提供）

MV畫面靈感也源自《NANA》，Marz23邀請愛妻共同出演，兩人自然流露出親密與依靠。從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契。令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。MV於Marz23 YouTube官方頻道上線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法