娛樂 日韓

（直擊）八木勇征擲筊求「臭豆腐不臭」 感動台灣像第二個故鄉

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體FANTASTICS成員、國寶級帥哥八木勇征今天（16日）在南港Legacy Tera舉行「Cross O'ver」粉絲見面會，他下午受訪透露，這次來台，接機的粉絲似乎變多了，粉絲對他說「歡迎回來」，讓他感觸很深。

八木勇征本人素顏也很帥。（LDH愛夢悅提供）八木勇征本人素顏也很帥。（LDH愛夢悅提供）

八木勇征表示，知道大家打從心底歡迎他，「大家營造了一個隨時回來的地方，因為這句話，我更想要把音樂、歌曲帶給大家，希望下次可以跟整個團體回到這個地方，帶給大家更多不一樣的表演。」他直呼台灣就像另一個故鄉一樣，有很溫馨的感覺。

八木勇征二度在台舉行見面會，昨天前往龍山寺祭拜，被問到求了什麼？八木勇征笑說：「希望吃臭豆腐的時候，味道不要這麼臭！」他前兩次都擲到笑筊，到了第3個才終於聖筊，結果吃了臭豆腐，他還是面有難色，「工作人員已經幫我挑炸的、小的，加了泡菜、醬料一起吃，但還是不太好入口。」被問到想推薦臭豆腐給誰？八木勇征露出賊笑：「我要推薦給佐藤大樹，想要看他吃下去的反應！」

他食量不小，以中文分享昨天一口氣吃了滷肉飯、大雞排、臭豆腐、地瓜球及芝麻湯圓，台灣LDH的工作人員還爆料，本來八木勇征還想要吃麵線，不過工作人員要他別再吃，明天再買給他。八木勇征笑說：「我平常就吃很多，但台灣東西太好吃了，每一樣都想嘗試看看。」

