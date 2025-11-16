網紅館長遭資深員工控性騷 她問：律師到底收他多少錢？

館長（左）和民眾黨主席黃國昌在北監吃漢堡陪柯文哲。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身創辦人「館長」陳之漢，身兼網紅、YouTuber、健身房老闆等多重身分，近日3名資深員控指控他有性騷擾與多項不當行為，昨（15）晚館長開直播強力否認所有指控，更表示政治風嗆對他做生意造成衝擊，感嘆自己「講義氣講到吃虧」。對此，網紅巴毛律師今（16）發問：他（館長）的律師到底收他多少錢？

網紅巴毛律師好奇問：館長律師到底收他多少錢。（翻攝自臉書）

巴毛律師認為館長的律師一路跟著他擦屁股，連蛋捲店收攤都在直播說「蛋捲店我不做了，叫律師收起來就好」。巴毛律師指出，當初館長說他的便當店倒掉是因為豬瘟沒肉可賣，即使解禁以後台灣人也不敢吃豬肉了，都是民進黨害的！！！巴毛律師忍不住嘆：「我一邊吃排骨飯一邊看這段真的是？？？？？」

請繼續往下閱讀...

巴毛律師認為館長從以前到現在都沒變，都很「那個」。（資料照，記者劉信德攝）

巴毛律師指出，多年前有人在網上宣稱，他跟館長是同門師兄弟，結果館長不爽，就說要告那個人誹謗。「我整個滿頭問號在自己的粉專說妨害名譽告不成，請館長不要浪費司法資源，沒想到他整個崩潰，大陣仗直播那（拿）我的書（謝謝買書）罵我不懂法律」。巴毛律師失笑說當時自己被一堆89館粉出征，當時就有很多人說館長怎麼變這樣，巴毛律師說：「拜託他才沒有變，他從以前就很……」。最後，巴毛律師只留下：日久見人心啦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法