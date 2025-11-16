自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅館長遭資深員工控性騷 她問：律師到底收他多少錢？

館長（左）和民眾黨主席黃國昌在北監吃漢堡陪柯文哲。（資料照，記者王藝菘攝）館長（左）和民眾黨主席黃國昌在北監吃漢堡陪柯文哲。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身創辦人「館長」陳之漢，身兼網紅、YouTuber、健身房老闆等多重身分，近日3名資深員控指控他有性騷擾與多項不當行為，昨（15）晚館長開直播強力否認所有指控，更表示政治風嗆對他做生意造成衝擊，感嘆自己「講義氣講到吃虧」。對此，網紅巴毛律師今（16）發問：他（館長）的律師到底收他多少錢？

網紅巴毛律師好奇問：館長律師到底收他多少錢。（翻攝自臉書）網紅巴毛律師好奇問：館長律師到底收他多少錢。（翻攝自臉書）

巴毛律師認為館長的律師一路跟著他擦屁股，連蛋捲店收攤都在直播說「蛋捲店我不做了，叫律師收起來就好」。巴毛律師指出，當初館長說他的便當店倒掉是因為豬瘟沒肉可賣，即使解禁以後台灣人也不敢吃豬肉了，都是民進黨害的！！！巴毛律師忍不住嘆：「我一邊吃排骨飯一邊看這段真的是？？？？？」

巴毛律師認為館長從以前到現在都沒變，都很「那個」。（資料照，記者劉信德攝）巴毛律師認為館長從以前到現在都沒變，都很「那個」。（資料照，記者劉信德攝）

巴毛律師指出，多年前有人在網上宣稱，他跟館長是同門師兄弟，結果館長不爽，就說要告那個人誹謗。「我整個滿頭問號在自己的粉專說妨害名譽告不成，請館長不要浪費司法資源，沒想到他整個崩潰，大陣仗直播那（拿）我的書（謝謝買書）罵我不懂法律」。巴毛律師失笑說當時自己被一堆89館粉出征，當時就有很多人說館長怎麼變這樣，巴毛律師說：「拜託他才沒有變，他從以前就很……」。最後，巴毛律師只留下：日久見人心啦。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中