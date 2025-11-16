（直擊）八木勇征自豪背肌誘人「誰看了都想抱我」 嫌FANTASTICS的他是拖油瓶

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體FANTASTICS成員、國寶級帥哥八木勇征來舉行「Cross O'ver」見面會，被問到最近有沒有跨出舒適圈或者挑戰的新事物？八木勇征透露，最近為了準備新作品，體重增加了8公斤，「我覺得我現在是這幾年健身生涯中，最完美的體態，早上其實我也花了一個半小時健身。」

FANTASTICS八木勇征自豪背肌練得很好，誰看了都想抱他。（LDH愛夢悅提供）

他最自豪的是背部，「這是大家看了都會想要抱的程度！」被問到等等會不會露背給粉絲福利？八木勇征急忙推辭：「目前沒關係，如果有第3次見面會，我會考慮一下。」他也想跟粉絲調查一下，粉絲到底是想被他抱呢？還是粉絲抱他？至於八木勇征本人則是想被抱。

FANTASTICS八木勇征想在台灣開餐廳。（LDH愛夢悅提供）

最近他在新戲《我推成為我上司 全速前進》中成為最帥社長，被問到如果在台灣會開什麼公司？八木勇征想開一間餐廳，「想要用台灣食材做出日式料理，因為我不會做菜，我會找廚師來做這件事情。」至於會想選哪個成員當員工？又不想找誰呢？八木勇征想錄取澤本夏輝，不要木村慧人，因為他認為木村慧人會是個拖油瓶，「我覺得他什麼都不會，會做一些多餘的事情。」

