娛樂 最新消息

黃明志臉書大頭照也換黑畫面 謝和弦盼他「順利度過這個劫」

〔記者陳慧玲／台北報導〕謝和弦今（16日）在新莊宏匯廣場舉辦《夠愛》簽唱會，被問到近期黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案新聞事件，他表示黃明志在他以前人生最低潮的時候有伸出手幫助過他，可以知道現在應該也是黃明志人生最低潮的時候，「我祈求他能夠平安順利度過這個劫。」

謝和弦簽唱會上談到，希望黃明志度過劫難。（馬槽音樂提供）謝和弦簽唱會上談到，希望黃明志度過劫難。（馬槽音樂提供）

原本黃明志只是將臉書的封面照換成黑畫面，最後連臉書的個人大頭照也更換掉，同樣變成全黑，由於今天上午謝侑芯遺體已完成火化，時機上的巧合，讓很多網友猜測黃明志應該是藉此悼念謝侑芯，不少人都留言：「阿彌陀佛！」

黃明志粉絲認為在他捲入謝侑芯一案後，許多人「落井下石」，不過謝和弦今天則是感念過去低潮曾受到黃明志幫助，因此真心希望他能度過難關。

另外謝和弦表示自己現在是女兒傻瓜，他有兩個可愛女兒，無法離開女兒太久，笑說：「更何況是去美國兩週。」再次戳粿粿和王子事件，謝和弦說現在所有的心思都在孩子身上，也說有第三胎的計劃，跟老婆目前沒有避孕，希望可以生一個兒子，這樣長大可以保護姊姊們。

