娛樂 電視

胡瓜被學生電爆！挑戰吊床不幸翻落 《大集合》藝人組全軍覆沒

胡瓜被學生電爆，《大集合》藝人組全軍覆沒。（民視提供）胡瓜被學生電爆，《大集合》藝人組全軍覆沒。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前前往桃園八德已有237年歷史的「褒忠義民廟」錄影。當地相傳先人義勇軍為守護家園而壯烈犧牲，議員段樹文為紀念先人整修營盤古墓、興建廟宇供後人追思。胡瓜聽聞故事後深受感動，節目團隊特別設計一系列「義民忠勇捍家園」主題遊戲，帶領觀眾認識在地文化。

籃籃「我是腳鬥士」關卡，突襲挑戰胡瓜。（民視提供）籃籃「我是腳鬥士」關卡，突襲挑戰胡瓜。（民視提供）

第一關「如來神掌」需戴上米奇手套互相推擠、讓對方跌落平台。結果藝人組慘遭滑鐵盧，多名藝人連戰皆敗，接連被六和高中的同學擊落。第二關「我是腳鬥士」也延續頹勢，原被視為強棒的卞慶華竟秒輸，讓胡瓜忍不住著急直呼：「早知道我上！」沒想到籃籃突然加入挑戰，與胡瓜莫名展開加賽。兩人第一回合就鬧出笑料，第二回合更互撞後一起倒地，讓現場笑翻。最後藝人組再度敗給同學，直到第三關「捍衛家園」才好不容易扳回，以平手作收，而六和高中成功將獎金抱回家。

胡瓜挑戰吊床，起步時卡在吊床布裡。（民視提供）胡瓜挑戰吊床，起步時卡在吊床布裡。（民視提供）

接著登場的「步步高升」挑戰2男1女小隊依序攀上三層吊床。第一組學生隊展現驚人運動能力，只花77秒就完成挑戰；反觀藝人組表現欠佳，一組花了128秒、另一組更用了139秒。主持人因此決定親自下場試試。

胡瓜挑戰吊床時整個人翻落。（民視提供）胡瓜挑戰吊床時整個人翻落。（民視提供）

郭忠祐率先展現身手，迅速爬上第三層；阿翔也不遑多讓，流暢爬上第二層。兩人合計僅花46秒。輪到胡瓜，他信心滿滿喊話「30秒解決」，卻在起步時卡在吊床布裡、甚至整個人翻落，笑料不斷。好不容易爬到第三層後，胡瓜一人就用了46秒，主持人組總成績為92秒，雖比藝人組快許多，仍無法超越表現強勢的觀眾隊。最終冠軍獎金由觀眾組抱走。

