娛樂 最新消息

謝和弦評館長「傷人無國界」已棄追 讚范姜彥豐唱歌比王子好聽

〔記者陳慧玲／台北報導〕謝和弦今（16日）在新莊宏匯廣場舉辦《夠愛》簽唱會，沒想到現場變成「時事問答」場子，從館長聊到粿粿、王子，他全都回答了。

謝和弦舉辦簽唱會，特別在《夠愛》詞曲創作人欄位簽下自己名字。（馬槽音樂提供）謝和弦舉辦簽唱會，特別在《夠愛》詞曲創作人欄位簽下自己名字。（馬槽音樂提供）

簽唱會上謝和弦獻唱新歌《夠愛》，也慶祝這首歌MV突破百萬點擊，現場進行「夠愛見證儀式」，希望能正式揮別之前的版權爭議陰霾，他也親自在作詞作曲欄位簽下自己名字，大方對外界宣告《夠愛》詞曲他都有參與。主持人問到《夠愛》版權事件，心情有受到影響嗎？謝和弦表示尊重法院的判決，也坦言跟脩後續沒有任何聯絡了，他也灑脫笑說：「沒關係！我其他首歌也都很紅！」

今天謝和弦幾乎有問必答，近日網紅館長因為前員工爆料內容太驚人，引發很多討論，今被問到館長話題，謝和弦表示，以前雖然很喜歡館長，但後來發現對方是「一個傷人無國界的人」，就棄追了。館長的親中舉動，也讓很多網友不滿，謝和弦藉機澄清，雖然他也曾經受邀到中國旅遊，但他拒絕了中國方面提供「1000萬」合作邀約，強調要靠「自己賺」！過去謝和弦上過館長的直播，6年前館長和黃國昌號召的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，謝和弦也曾上街頭支持。

另外謝和弦也被問到粿粿「婚內出軌」王子事件，他說覺得范姜彥豐唱歌比王子好聽，也有請經紀人正式發出歌曲合作的邀約，但一直都還沒收到范姜回應，謝和弦更現場演唱這首歌一小段，他表示是一首比較工具人的歌，比較悲傷而且滿適合范姜，「就像那種備胎呀、你是真的離開我那種方向的歌。」

謝和弦今天還特地選唱他創作，JPM演唱的《那不是雪中紅》，被問到是有特別挑過嗎？他表示因為發現最近這首歌又翻紅，可能跟上時事然後很多商演、夜店場都會希望他唱這一首歌，開玩笑說：「因為這首歌現在好像也只剩我可以唱了，不然我跟毛弟組一團好了，我們兩個人也可以唱啊！」

點圖放大header
點圖放大body
