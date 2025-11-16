阿基師台中露面了！73歲再現「炒飯神技」

玖壹壹成軍邁入第十六年。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年，昨、今在水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，號召萬人齊High。玖壹壹擔任第一夜的重磅壓軸，3人以迷彩「漂撇」造型帥氣登台，開場就以《打鐵》，《派對俠》、《哥哥帶上我》、《來個蹦蹦》炸翻現場，打造制霸台中的「天下第一派對」。

羅百吉與老婆寶貝合體掀高潮。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

首場演出嘉賓就話題十足，首先由電音傳奇DJ羅百吉攜手老婆寶貝帶來《superman》、《那一夜》、《使勁搖》，幾乎把現場變成了全台最大夜店，《癡情男子漢》也成為電力滿滿的改編版，健志感謝電音教父跨刀助陣：「羅百吉真的是我們從小聽到大的偶像！」

玖壹壹與師弟草屯囝仔強勢開唱。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

第二組嘉賓是人氣團體「草屯囝仔」前來讚聲，阿倉展現出驚人的毅力與體力。他透露：「前一天還在橫山與日月潭參加台灣的極限鐵人競賽 。這項挑戰從清晨6點從日月潭出發，腳踏車騎乘200多公里，隨後再跑步至合歡山主峰。總里程超過230幾公里。」在80幾位參賽者中，阿倉名列第19名。

令人佩服的是，阿倉在比賽結束後，早上立刻趕來現場進行彩排，並表示自己僅睡了兩個小時，狀態卻依然不錯，精神非常亢奮。

阿基師驚喜合作玖壹壹。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹飆唱了近30首歌，健志也對粉絲告白：「因為你們來，才讓禮拜六這個夜晚那麼熱鬧，也希望這場活動可以讓世界都看見！」安可橋段出現了彩蛋影片，由73歲的阿基師獻出北部客家炒飯，再搭配《愛的總鋪師》相當逗趣，最後全場大聲唱和《明天再擱來》劃下完美句點，更加碼釋放超狂煙火作為夜晚完美點綴。

