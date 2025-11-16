自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡振南苦練拳擊2個月！準金馬新人林怡婷被虐哭了：怎麼不救我

《恨女的逆襲》劇組今天出席金馬影展。（記者王文麟攝）《恨女的逆襲》劇組今天出席金馬影展。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《恨女的逆襲》入圍本屆金馬獎兩項大獎，獲得最佳新演員提名的林怡婷，在片中化身拳擊手，經過長達一年的魔鬼訓練，還被迫要吃雞胸肉搭配優酪乳，以增重5公斤，直言真的很痛苦。在片中飾演林怡婷教練的蔡振南，也稱很佩服她的毅力，「換成別的演員可能不太可能。」

林怡婷本人可愛又俏皮，與電影《恨女的逆襲》中的健壯形象差很多。（記者王文麟攝）林怡婷本人可愛又俏皮，與電影《恨女的逆襲》中的健壯形象差很多。（記者王文麟攝）

《恨女的逆襲》導演李宜珊、製作人何平今天（17日）率領林怡婷、蔡振南、王彩樺、游安順演員群受訪，林怡婷在片中飾演的拳擊手身材健壯，不過本人卻十分纖細，現在只有49公斤，她透露得知自己試鏡成功之後就知道要增重，每天都要上傳菜單，接受大量訓練，「有一次我要學出腳，但蹬不出去，我一個半小時中哭了一小時，我一直瞄工作人員，想說怎麼不救我，教練看到我哭有嚇到。」

蔡振南在《恨女的逆襲》中苦練拳擊兩個月。（記者王文麟攝）蔡振南在《恨女的逆襲》中苦練拳擊兩個月。（記者王文麟攝）

蔡振南飾演拳擊教練，導演李宜珊稱他是該角色的不二人選，蔡振南笑說：「訓練下來兩個月，汗流不少，流了幾公升的汗！」他透露這個劇組的攝影師、工作團隊都要練拳擊，笑說：「我最想跟導演打，想欺負他，他欺負我！」游安順則飾演桌球教練，練習了3個月，現在打上癮，平常也會跟兒子一起打球。

游安順練桌球上癮，現在也會跟兒子打桌球。（記者王文麟攝）游安順練桌球上癮，現在也會跟兒子打桌球。（記者王文麟攝）

王彩樺飾演的命苦的中年婦女，儘管老公外遇，仍堅持不離婚。她為戲素顏入鏡，還被要求不能減肥，偏偏不久後是金鐘獎，才會看起來有一點肉。王彩樺為戲學習吹口琴，從完全不會到可以吹出旋律，她還笑說嘴巴要抹油才能吹得好。

王彩樺在《恨女的逆襲》中不用練拳擊，不過在金馬拍照時也應景比出出拳手勢。（記者王文麟攝）王彩樺在《恨女的逆襲》中不用練拳擊，不過在金馬拍照時也應景比出出拳手勢。（記者王文麟攝）

王彩樺在本月24日將迎接57歲生日，她透露，前幾天在嘉義拍戲，拍完收工關燈，她在前往廁所的過程中跌倒，整個左側面痛到不行，只好打針吃藥。結果昨天去山邊媽繞境，轎子二度到她前面祈福，且特別加持她受傷的部位，讓王彩樺感受到媽祖以及王爺的庇佑，讓她大受感動，哭了好幾次。生日當天，她要帶大女兒去尼泊爾，希望讓身心靈平靜。不過生日之前天天都有局，就連老公約她慶生吃個飯，王彩樺都說「沒空」，笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中