謝侑芯今火化 黃明志社群出現全黑畫面反應兩極

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店的猝死，馬來西亞歌手黃明志因為是她生前最後接觸的人，因此捲入該案，被大馬警方拘留9天調查後，目前口頭保釋，而謝侑芯遺體今（16日）早已進行火化，家人透過視訊送別她，目前骨灰初步預計下週會運回台灣。今天下午，黃明志社群突放上全黑畫面，疑似追悼謝侑芯，不過網友看到這畫面反應兩極。

黃明志目前獲得口頭保釋。（翻攝自臉書）

日前黃明志發文提到，第一次看到一個人在自己面前離開，很難過也很無助，今天謝侑芯火化後，他的臉書封面照，還有Instagram都放上全黑畫面，隻字未提，不少網友紛紛留言：「加油！」也有人同為謝侑芯哀悼，留言：「R.I.P.」，不過還是有很多網友對黃明志不諒解，即使警方日前說明目前沒有查到任何黃明志和謝侑芯命案的直接關係，但網友還是覺得他逃不了責任。

黃明志社群放上全黑畫面，網友猜測應是哀悼今天火化的謝侑芯。（翻攝自IG）

看到黃明志社群變成全黑畫面，有網友說：「以為手機壞了。」因為不管如何畫面重整，還是看不到任何文字，以為他要發文，卻看不到任何內容，但多數網友相信，他應該是為火化成灰的謝侑芯哀悼。

