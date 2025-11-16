目中無人x2！蕭煌奇揪李炳輝南下 「開太快」吞紅單了

蕭煌奇（右）、李炳輝合體。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨（15）日在台中水湳中央公園盛大開跑，玖壹壹成軍16週年，再度號召南北粉絲回娘家，首日湧入超過5萬人，兩日上看 10 萬觀眾，現場宛如戶外嘉年華，金曲歌王蕭煌奇也帶來驚喜彩蛋，一現身便讓歡呼聲瞬間炸裂。

蕭煌奇推出台語新專輯，特別與李炳輝攜手帶來跨世代合作曲《》，幕後故事超揪心，蕭煌奇為這首歌親自登門拜訪，得知李炳輝因中風後行動不便而猶豫，他毫不氣餒地笑說：「沒關係啦，我們一句一句慢慢錄！」真誠又有耐心的邀請，最終促成這組「雙金曲傳奇」的合體演出。

蕭煌奇一上台就展現脫口秀潛力，笑稱自己是老司機，為了趕場「南北貳路」一路開快車，快到被警察開紅單，甚至因名字「蕭煌奇」跟「消防局」發音太像，門口警衛還誤以為「消防局來支援表演」，讓現場粉絲笑到不行。

蕭煌奇現身「玖壹壹南北貳路音樂節」。（KKLIVE、混血兒娛樂提供）

暖心的他更現場開放點歌，本來只限制「五首歌扣打」，結果被熱情粉絲一喊，他直接加碼演唱，展現超高寵粉度。他也帶來象徵陪伴與溫暖的《末班車》，並向粉絲喊話：「我一定會帶著大家走向最幸福的路。」

當晚最感動的一幕，則是蕭煌奇邀請到李炳輝同台。78歲的李炳輝在全場掌聲中緩緩走上舞台，兩位「目中無人」的朋友並肩合唱《輝煌旅行社》，全場手機燈海瞬間亮起，成為音樂節的歷史畫面之一。蕭煌奇也趁機介紹，李炳輝目前常在淡水碼頭街頭表演，呼籲粉絲有空去支持。

整場演出中，蕭煌奇帶來多首膾炙人口的歌曲，包括《好好先生》、《阿嬤的話》、《逆風飛翔》與《你是我的眼》。而在最後清唱《末班車》時，他再次搞笑提醒：「清唱最貴喔！而且不加價！」更請粉絲務必把這珍貴片段錄起來，「記得上網 P 一下，讓大家知道南北貳路音樂節每年都要來！」

