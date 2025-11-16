自由電子報
娛樂 最新消息

網瘋傳「黃仁勳台北私人談話」 事實查核中心曝真相

近期一段號稱「黃仁勳台北私人包廂談話」的文章在網路瘋傳，事實查核中心指為虛構內容。（資料照，記者陳逸寬攝）近期一段號稱「黃仁勳台北私人包廂談話」的文章在網路瘋傳，事實查核中心指為虛構內容。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期一段號稱「黃仁勳台北私人包廂談話」的文章在網路瘋傳，大批網友也不斷轉發，內容真偽令人生疑。台灣事實查核中心出面曝真相，指整套「談話」完全是假的，且文章內容其實根本就是從過去黃仁勳在不同時間、地點公開受訪的片段拼接而成，部分內容則是偽造，根本不是所謂「逐字稿外流」。

台灣事實查核中心指出，網路上流傳「黃仁勳11月5日在台北某私人包廂與半導體高層會面」相關文章，事實上當日黃仁勳人在英國倫敦，上午在聖詹姆斯宮領「伊莉莎白女王工程獎」；下午出席《金融時報》AI未來峰會。上述行程皆有主辦單位及BBC等媒體公開紀錄。11月5日前後兩天黃仁勳也都在倫敦附近活動，完全不可能同時出現在台北與業界人士密會。

網路指黃仁勳11月5日在台灣私人包廂與業界高層密會內容外洩，其實當日他人在英國。（資料照，記者陳逸寬攝）網路指黃仁勳11月5日在台灣私人包廂與業界高層密會內容外洩，其實當日他人在英國。（資料照，記者陳逸寬攝）

黃仁勳於11月7日下午才搭乘私人專機抵達台灣，隔日參加台積電運動會後隨即離開台灣。網路流傳所謂「私人談話」，內容半真半假，來源除11月5日《金融時報》報導，還有今年稍早於其他場合公開受訪內容，其餘則查無來源，屬虛構內容。

事實查核中心指出，「黃仁勳私人談話」最初以文字貼文形式出現於中國社群平台，內容描述方式類似逐字稿，並無錄音、影片、現場記錄。之後不斷流傳的影音版本，只是把文字再製成圖卡及旁白影片，並非談話影音。

