梁靜茹隔空喊話五月天！驚問「如果我不唱情歌」

〔記者張釔泠／台北報導〕梁靜茹全新世界巡迴演唱會「Best，茹果我不唱情歌」15日起在上海虹口足球場起跑，這是她首次挑戰戶外場館，近3小時演出共唱了35首歌，演唱會她唱了不少阿信為她寫的歌，恰巧五月天也在上海開唱，她說：「我的好朋友在另外一個場地，祝你們演唱會大成功！」

梁靜茹最新巡演起跑。（超級圓頂提供）

梁靜茹經典情歌無數，「茹果我不唱情歌」該如何呈現？一開場大螢幕的字幕「怎麼又是情歌？唱情歌的勇氣」令人玩味，只見穿著紅色天鵝絨斗篷晚禮服的她用《勇氣》破題，之後她放下斗篷，露出新染的金黃后冠髮色，以嶄新樣貌、全新編曲接續唱出《無條件為你》、《愛久見人心》等「開場組曲」；唱《天燈》時，LED巨型螢幕上出現數以萬計的天燈，送給在場的所有粉絲。

梁靜茹最新巡演起跑。（超級圓頂提供）

「今天是我全新巡演的世界首唱，想念你們，今天喊我名字可以不用太客氣，我隔著耳機都能聽到你們的聲音！」第一次在戶外的體育場開唱，梁靜茹透露自己提早兩天進場，看舞台從一片空到建造起來：「羨慕很多人已經辦過了，這次是自己的主場，我很感恩，沒想過有這麼滿的歌迷朋友，台上看下去感覺真的像美麗的銀河。」

對於媒體和大眾封她為「情歌天后」，梁靜茹謙稱自己只是「情歌工作者」，也有上班下班：「現在是我的營業時間，但我今天是抱著不想回家的心情在營業，好想在這邊搭帳篷喔！可以嗎？」

梁靜茹最新巡演起跑。（超級圓頂提供）

唱到《燕尾蝶》，梁靜茹被升降舞台升到高處，她俯視全場，炸裂的雷射光束與煙幕效果，刷新大家對她過往的感受，她說：「大家看到我，就覺得跟愛情離不開，『茹果我不唱情歌』是我對自己的反問，我想發掘不同面相的我，所以從開始的創意，我就參與滿多；也想反問一下粉絲：我在大家心中真的只能唱情歌嗎？希望大家給我一些答案。」

梁靜茹最新巡演起跑。（超級圓頂提供）

她唱到《可惜不是你》、《會呼吸的痛》等經典時，身上的大衣縫上歌詞明信片，像是歌迷捎來的心意，舞台中央巨大的白色「永生樹」，從法國空運而來，造價30萬美金，在銀河、在極光、在星空下，象徵每個人都可以在她的歌聲中，找到一個安靜、可以停下腳步的地方，回望過去思考未來。

