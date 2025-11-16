自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy剛奪走鐘獎！家寧突上架「超赤裸片」：每天都重新愛上自己

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber Andy在第七屆走鐘獎拿下年度最大獎「年度個人創作獎」，他昨在典禮上激動泛淚，感謝一路支持自己的粉絲與家人，真摯道出創作多年來的心路歷程，讓現場與螢幕前的觀眾都相當動容。他提到自己打造過兩個破 200 萬訂閱的頻道，如今終於迎來第一座走鐘獎，感性表示：「我媽說人要懂得感恩，我記在心裡，未來也會繼續做，把台灣最美的風景記錄下來。」

就在Andy感動登台隔一天，他的前女友家寧也無預警更新新影片，以「噓！我的臉做了哪裡？」為題，公開素顏與最新妝容教學，吸引不少網友注意。影片中，家寧大方以完全未上妝的狀態入鏡，自嘲「太赤裸了」，額頭處甚至還能看到痘印。之後她一步步示範近期日常愛用的彩妝流程，從妝前保養到全妝修容，全程毫不保留。

家寧分享，這套妝容是她最近最常畫的日常妝，強調化妝對她而言最大魔力在於能重新喜歡自己，「可以好好打扮自己、愛自己，讓每一天都重新愛上自己。」她說化妝完成的瞬間就像「眼睛為之一亮」，更能讓她投入生活、感受自信。影片上線時間恰巧與 Andy 得獎隔一天的巧合，引發部分網友討論。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中