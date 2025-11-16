自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邰智源搭羅時豐主持麥卡貝新節目 名單還驚見《木曜》女班底

真料理兩鍋論》節目主視覺。（麥卡貝網路電視提供）真料理兩鍋論》節目主視覺。（麥卡貝網路電視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由麥卡貝網路電視打造的料理實境節目《真料理兩鍋論》今公布主持卡司與主視覺，由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持群將分成兩組PK，親自上山下海尋找稀有食材、拜訪超強主廚，挖出傳奇秘方，只為端出最完美、最真實的料理。

真料理兩鍋論》主持人（左起）丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID林柏昇、溫妮。（麥卡貝網路電視提供）真料理兩鍋論》主持人（左起）丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID林柏昇、溫妮。（麥卡貝網路電視提供）

這次是邰智源與羅時豐首次搭檔合作，也是兩人首次挑戰料理對決節目。邰智源笑說接下主持棒的主因就是「愛吃」，更表示雖然是首次主持對戰類型節目，但對美食主持很有信心，與羅時豐碰撞出的化學效應也讓他意外驚喜。羅時豐則形容這類大型料理對決節目難得可貴，心情既緊張又期待，希望能在主持過程中向各界料理高手學習。

節目除集結黃金主持陣容，更砸下百萬打造全新攝影棚，並邀請跨領域專業主廚與評審團，確保每場對決節奏緊湊、內容真實又精彩。黃鐙輝曾主持多年美食外景，他笑說終於能把多年經驗帶回棚內，更能與邰哥、羅時豐兩位「國寶級」前輩合作，直呼是畢生榮幸。

《真料理兩鍋論》主持人（左起）丘涵、邰智源、黃鐙輝。（麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》主持人（左起）丘涵、邰智源、黃鐙輝。（麥卡貝網路電視提供）

KID坦言接下主持也是因為愛吃，笑說「不用再看電視上的美食流口水，可以直接在棚內享用了！」他偏好有鍋氣的大火熱炒與講究原型食材的料理；黃鐙輝則認為料理不一定要昂貴，更看重同食材能變化出的創意滋味。

《真料理兩鍋論》主持人（左起）KID林柏昇、羅時豐、溫妮。（麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》主持人（左起）KID林柏昇、羅時豐、溫妮。（麥卡貝網路電視提供）

主持群中唯一兩位女主持人溫妮與丘涵，也分享了首次參與大型料理實境節目的心情。溫妮認為節目規模龐大、賽制多元，「能把美味與料理過程傳遞給觀眾是一件幸福的事。」丘涵則透露第一次踏入攝影棚就被氣勢震撼，「感受得到製作團隊的用心，也讓自己燃起滿滿熱血。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中