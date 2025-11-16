早餐店５男神「打赤膊打掃」遭偷拍爆紅 門市業績一飛衝天

洪浩倫難忘拍《舊金山美容院》溫泉戲天氣寒冷。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔、章廣辰、賴東賢、陳彥廷、洪浩倫在TVBS影集《舊金山美容院》組日初店「早餐店五帥」，受到不少女性觀眾喜愛。原本面臨關店危機的日初店，在眾人化解「偷錢事件」後，齊心協力衝刺最後一個月。沒想到，一群人打赤膊打掃的畫面被偷拍上傳網路，「早餐店男神」瞬間爆紅，讓吊車尾的門市業績一飛衝天，直逼集團裡的旗艦店，令所有人精神為之一振。

陳彥廷（左）在《舊金山美容院》露出好身材 吸引不少客人上門買早餐。（TVBS提供）

章廣辰（左）、連晨翔在《舊金山美容院》用盡心思凝聚員工的向心力。（TVBS提供）

賴東賢、陳彥廷、洪浩倫劇中為在早餐店上班的更生人，面臨照顧家人的壓力以及是否回到偷拐搶騙生活的考驗，連晨翔、章廣辰適時給予三人幫助。隨著門市人氣暴漲，加深五個人之間的羈絆與革命情感。為了犒賞大家的努力，章廣辰爭取員工旅遊，一行人浩浩蕩蕩前往泡湯勝地度假。

連晨翔（右）在《舊金山美容院》與早餐店的搭檔們一起出遊。（TVBS提供）

陳彥廷在《舊金山美容院》飾演「羅大勇」，曾為老大頂罪入獄。（TVBS提供）

五人首次合作，問及最令人印象深刻的拍攝，不約而同都提到「溫泉戲」。為戲增胖21公斤的連晨翔，笑說：「大家身材都很好，但因為之浩的角色，完全沒有自卑感，還很自豪自己的胖肚子，這是很難得的經驗。」身材高䠷的章廣辰則很羨慕身材精壯的賴東賢、陳彥廷，他謙虛說：「我身材太乾扁了！」賴東賢提到拍攝時，工作人員提醒不要泡太久，但他太享受當下的氛圍而忘我，最後感到一陣頭暈目眩，靠著意志力完成這場戲，因此格外難忘。洪浩倫最難忘當天氣溫極低，全身冷到不行，但拍攝氣氛相當好，就像和朋友出遊一樣有趣。

楊鎮在《舊金山美容院》飾演「方諾」，劇中與劉品言有不少趣事發生。（TVBS提供）

除了日初店的早餐店男神外，劉品言飾演的林麗穎，在居家清潔公司上班，卻意外在客戶家中打掃時，撞見剛洗完澡的男主人楊鎮，兩人瞬間陷入尷尬，也為原本穩定的工作帶來意想不到的變數。

劉品言（左）笑稱連晨翔有如捕蚊燈，怕被蚊子咬就要跟他多親近。（TVBS提供）

此外，拍戲過程一直為連晨翔指點迷津的劉品言，開玩笑表示離殺青不到兩週，終於發現連晨翔的好處，儼然是一座「人體捕蚊燈」，只要靠近他，自己就不再被蚊子咬，喊話：「我們感情從現在開始會很好！」連晨翔立刻討拍：「我覺得被利用了，她很少用這種『你很好』眼神看我！」劉品言滿意地笑回：「有你真好！」、「我們是永遠的朋友。」一來一往的鬥嘴模樣，令現場笑翻。

賴東賢（左起）、連晨翔、洪浩倫、章廣辰、陳彥廷十分難忘《舊金山美容院》溫泉戲的拍攝。（TVBS提供）

賴東賢拍《舊金山美容院》溫泉戲太忘我，泡到頭暈目眩。（TVBS提供）

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。

