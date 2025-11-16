自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

早餐店５男神「打赤膊打掃」遭偷拍爆紅 門市業績一飛衝天

洪浩倫難忘拍《舊金山美容院》溫泉戲天氣寒冷。（TVBS提供）洪浩倫難忘拍《舊金山美容院》溫泉戲天氣寒冷。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔、章廣辰、賴東賢、陳彥廷、洪浩倫在TVBS影集《舊金山美容院》組日初店「早餐店五帥」，受到不少女性觀眾喜愛。原本面臨關店危機的日初店，在眾人化解「偷錢事件」後，齊心協力衝刺最後一個月。沒想到，一群人打赤膊打掃的畫面被偷拍上傳網路，「早餐店男神」瞬間爆紅，讓吊車尾的門市業績一飛衝天，直逼集團裡的旗艦店，令所有人精神為之一振。

陳彥廷（左）在《舊金山美容院》露出好身材 吸引不少客人上門買早餐。（TVBS提供）陳彥廷（左）在《舊金山美容院》露出好身材 吸引不少客人上門買早餐。（TVBS提供）

章廣辰（左）、連晨翔在《舊金山美容院》用盡心思凝聚員工的向心力。（TVBS提供）章廣辰（左）、連晨翔在《舊金山美容院》用盡心思凝聚員工的向心力。（TVBS提供）

賴東賢、陳彥廷、洪浩倫劇中為在早餐店上班的更生人，面臨照顧家人的壓力以及是否回到偷拐搶騙生活的考驗，連晨翔、章廣辰適時給予三人幫助。隨著門市人氣暴漲，加深五個人之間的羈絆與革命情感。為了犒賞大家的努力，章廣辰爭取員工旅遊，一行人浩浩蕩蕩前往泡湯勝地度假。

連晨翔（右）在《舊金山美容院》與早餐店的搭檔們一起出遊。（TVBS提供）連晨翔（右）在《舊金山美容院》與早餐店的搭檔們一起出遊。（TVBS提供）

陳彥廷在《舊金山美容院》飾演「羅大勇」，曾為老大頂罪入獄。（TVBS提供）陳彥廷在《舊金山美容院》飾演「羅大勇」，曾為老大頂罪入獄。（TVBS提供）

五人首次合作，問及最令人印象深刻的拍攝，不約而同都提到「溫泉戲」。為戲增胖21公斤的連晨翔，笑說：「大家身材都很好，但因為之浩的角色，完全沒有自卑感，還很自豪自己的胖肚子，這是很難得的經驗。」身材高䠷的章廣辰則很羨慕身材精壯的賴東賢、陳彥廷，他謙虛說：「我身材太乾扁了！」賴東賢提到拍攝時，工作人員提醒不要泡太久，但他太享受當下的氛圍而忘我，最後感到一陣頭暈目眩，靠著意志力完成這場戲，因此格外難忘。洪浩倫最難忘當天氣溫極低，全身冷到不行，但拍攝氣氛相當好，就像和朋友出遊一樣有趣。

楊鎮在《舊金山美容院》飾演「方諾」，劇中與劉品言有不少趣事發生。（TVBS提供）楊鎮在《舊金山美容院》飾演「方諾」，劇中與劉品言有不少趣事發生。（TVBS提供）

除了日初店的早餐店男神外，劉品言飾演的林麗穎，在居家清潔公司上班，卻意外在客戶家中打掃時，撞見剛洗完澡的男主人楊鎮，兩人瞬間陷入尷尬，也為原本穩定的工作帶來意想不到的變數。

劉品言（左）笑稱連晨翔有如捕蚊燈，怕被蚊子咬就要跟他多親近。（TVBS提供）劉品言（左）笑稱連晨翔有如捕蚊燈，怕被蚊子咬就要跟他多親近。（TVBS提供）

此外，拍戲過程一直為連晨翔指點迷津的劉品言，開玩笑表示離殺青不到兩週，終於發現連晨翔的好處，儼然是一座「人體捕蚊燈」，只要靠近他，自己就不再被蚊子咬，喊話：「我們感情從現在開始會很好！」連晨翔立刻討拍：「我覺得被利用了，她很少用這種『你很好』眼神看我！」劉品言滿意地笑回：「有你真好！」、「我們是永遠的朋友。」一來一往的鬥嘴模樣，令現場笑翻。

賴東賢（左起）、連晨翔、洪浩倫、章廣辰、陳彥廷十分難忘《舊金山美容院》溫泉戲的拍攝。（TVBS提供）賴東賢（左起）、連晨翔、洪浩倫、章廣辰、陳彥廷十分難忘《舊金山美容院》溫泉戲的拍攝。（TVBS提供）

賴東賢拍《舊金山美容院》溫泉戲太忘我，泡到頭暈目眩。（TVBS提供）賴東賢拍《舊金山美容院》溫泉戲太忘我，泡到頭暈目眩。（TVBS提供）

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中