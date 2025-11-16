八點檔女神偷情片被放送 火大揭發她假面具：很過癮

〔記者李紹綾／台北報導〕游詩璟在三立八點檔《百味人生》當小三介入他人婚姻，後來遇上真愛韓宜邦決心重新做人，卻因過去污點仍遭到重重攻擊，甚至在公開場合被播放偷情影片，讓她顏面盡失。面對接踵而來的傷害，她忍無可忍，被逼至失控邊緣，逐漸走向黑化、展開復仇之路。

游詩璟（右）在《百味人生》黑化復仇。（三立提供）

游詩璟飾演的「李嘉嘉」近期逐步黑化，開始「瘋狂反擊」。她坦言演得很過癮：「平常生活不會有這種抓狂大吼又哭的狀況，演戲反而讓我能盡情釋放。」其中一場嘉嘉受委屈，決定揭發父親王振復愛的陳妍安假面具而坦白一切的劇情，讓她印象深刻。她第一眼看到劇本時被大量台詞嚇到，但正式拍攝時卻完全陷入角色情緒，直喊：「嘉嘉真的太可憐了，她很愛爸爸，只希望說出真相後能得到一個溫暖的擁抱。」與王振復的對手戲讓她拍得過癮，連回家重看都忍不住默默抽衛生紙。

游詩璟在《百味人生》黑化復仇。（三立提供）

聊到與父母相處，游詩璟坦言自己多半是報喜不報憂：「很多事我會先跟弟弟講，等我自己消化完、知道怎麼處理了，我才敢跟爸媽說。」她笑說弟弟從男性角度常能提供不同觀點，反而成為她的情感諮商窗口。

談到後續劇情，游詩璟表示非常期待角色嘉嘉的「更瘋一面」登場：「以嘉嘉的立場，這件事對她打擊太大，不可能一下就原諒或接受。她一定會經歷一大段心理掙扎，用極端方式展現內心深處被壓抑的渴望。」

游詩璟在《百味人生》黑化復仇。（三立提供）

游詩璟也預告，角色後續將更加強烈、更加爆發，而一直在背後害她的「瑞華」陳妍安發現嘉嘉竟然是自己女兒，也讓劇情將再掀起波瀾。游詩璟說大家拭目以待，自己也滿期待後面的發展。

