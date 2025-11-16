謝侑芯命喪吉隆坡終於要「回家」 美容師還她美麗容顏後完成火化

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡發生的命案，目前他暫時獲得大馬警方口頭保釋，但警方也表示，等待謝侑芯解剖報告出來，若有新的發現，還是會再次提押黃明志。而在相關驗屍程序完成後，今（16日）傳出謝侑芯家屬代表終於可以領回遺體並進行火化，家屬還聘請兩位遺體美容師幫她整理最後容顏，在火化之後，謝侑芯終於也可以「回家」。

黃明志在獲得保釋後曾發文，談到眼看一個人在他眼前離世非常難過且無助，但因他又提到：「希望大家不要戴著有色鏡看待別人的職業，拍OF（指OnlyFans，成人社交平台，付費訂閱內容）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」反而引來更多責罵，覺得他才真的是不尊重謝侑芯。

根據大馬《中國報》報導，謝侑芯家屬代表律師陳俊達及數名殯葬業人員，今天早上8點半左右抵達吉隆坡中央醫院太平間，為謝侑芯辦理領屍手續。另外家屬代表也請來兩位遺體美容師，花了1小時為謝侑芯遺體淨身和整理遺容，據悉謝侑芯的遺體已直接送往莎阿南靜樂火化館火化，依照殯葬業者的儀式，在謝侑芯的靈柩前進行拜祭和上香儀式，並由道士進行約5分鐘的超渡儀式，已在10點半左右進行火化，隨後骨灰可運回台灣，謝侑芯10月22日命喪吉隆坡飯店後，終於可以「回家」了。

