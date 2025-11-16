自由電子報
娛樂 最新消息

陳柏霖挑戰「鹿肉快炒」 加入調味秘辛驚豔泰國男CP

黃宣（左起）、Mile、Apo與陳柏霖在基督城市區中尋找線索。（出去一下提供）黃宣（左起）、Mile、Apo與陳柏霖在基督城市區中尋找線索。（出去一下提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕泰星Mile、Apo 與陳柏霖、黃宣、陳妤在實境節目《出去一下 WHAT A TRIP》中展現超反差魅力，最新一集中眾人挑戰下廚任務，互動笑料不斷。被問到平時會不會料理時，Mile靦腆笑說：「偶爾，但大概十年前吧。」反倒是自信滿滿的Apo說自己平常被叫「阿波師」，沒想到一開始削木瓜皮還手忙腳亂，正式開煮後卻架式十足，不僅完成打拋豬肉，還加碼一道家鄉味十足的泰式炸蛋，笑稱這是他老家天天都會出現的菜色。

Apo（前排左）、陳妤、黃宣（後排左起）、Mile和陳柏霖在追憶橋自拍留念。（出去一下提供）Apo（前排左）、陳妤、黃宣（後排左起）、Mile和陳柏霖在追憶橋自拍留念。（出去一下提供）

最擅長料理的陳柏霖則在冰箱裡找到一袋新鮮淡菜，立刻由黃宣、陳妤擔任「廚房小幫手」負責刷洗與打雜。準備過程中他又發現一份鹿肉，雖然從未料理過，仍決定挑戰快炒並加入孜然調味，完成一盤野味十足的創意料理，讓全員驚喜。

Mile（右）和Apo合作許久，兩人默契十足。（出去一下提供）Mile（右）和Apo合作許久，兩人默契十足。（出去一下提供）

Mile（右）與Apo是泰國最受歡迎的螢幕CP。（出去一下提供）Mile（右）與Apo是泰國最受歡迎的螢幕CP。（出去一下提供）

加入節目後，Mile與Apo 與台灣成員建立深厚情感，Apo熱情表示：「我真的超愛他們！他們總是帶著正面能量和親和力，難怪能成為全球明星。」他說陳柏霖、黃宣、陳妤讓他們完全融入團隊，「我們就像在拼圖，每分每秒都一起創造難忘時光。」Mile 也認同表示：「整個過程太棒了，根本無法選出最難忘的時刻。」

Mile（右）與Apo高䠷帥氣。（出去一下提供）Mile（右）與Apo高䠷帥氣。（出去一下提供）

Mile（左起）、Apo、陳妤、陳柏霖和黃宣來到基督城市區。（出去一下提供）Mile（左起）、Apo、陳妤、陳柏霖和黃宣來到基督城市區。（出去一下提供）

隔天一行人前往基督城市區探險，第一站走訪紀念一、二戰紐西蘭軍人的追憶橋。找到幾張帶有線索的照片後，眾人抱著「隨遇而安」的心情開始在市區與景點間穿梭。陳妤表示自己旅行也偏好這種自由節奏，「喜歡四處看看、跟不同的人聊天。」眾人循著咖啡香走進一間街角咖啡店補充能量，才發現線索中的雜貨店就在附近，而此時一位神秘嘉賓已在店裡靜靜等待，讓旅程埋下更多未知驚喜。

