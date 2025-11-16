自由電子報
娛樂 最新消息

佘詩曼太拚！「Man姐」8樓高空開門拍片 直升機爆炸差點要命

佘詩曼在《新聞女王2》於8樓高空開機門，搏命拍攝竟是自己加戲。（翻攝自台灣大哥大MyVideo）佘詩曼在《新聞女王2》於8樓高空開機門，搏命拍攝竟是自己加戲。（翻攝自台灣大哥大MyVideo）

〔記者李紹綾／台北報導〕佘詩曼在港劇《新聞女王2》飾演的「Man姐」文慧心率領原班人馬強勢回歸。首集竟親自登上直升機，在8樓高空報導塌樓事件，期間還一度遭遇爆炸、陷入生命危險，驚險畫面讓觀眾目不轉睛。事實上，劇情中「Man姐」推開直升機門、手持攝影器材拍攝的畫面，是佘詩曼臨時加戲；原本劇組只計畫透過直升機玻璃拍攝，但她為了效果主動開門取景，事後直呼好玩，「還好我不怕高！」也讓在場人員捏了一把冷汗，直誇她超敬業。

佘詩曼（右）在《新聞女王2》企圖東山再起，投資加入王敏奕（左）成立的網路媒體。（台灣大哥大MyVideo提供）佘詩曼（右）在《新聞女王2》企圖東山再起，投資加入王敏奕（左）成立的網路媒體。（台灣大哥大MyVideo提供）

第二季中，「Man姐」退出老東家電視台，企圖從網路媒體東山再起。佘詩曼談到自己與Man姐的相似處時認為：「野心和貪心不是貶義詞，因為沒有這兩者就不會進步。」她坦言過去的自己就像文慧心，「完全沒有自己的生活，是職業女性也是工作狂，希望做到完美，但我沒有她那麼兇囉」。

佘詩曼（右）在《新聞女王2》與黃宗澤（左）數度正面交鋒。（台灣大哥大MyVideo提供）佘詩曼（右）在《新聞女王2》與黃宗澤（左）數度正面交鋒。（台灣大哥大MyVideo提供）

《新聞女王2》延續第一季「以新聞反映社會真相」的核心，多起事件皆改編自真實新聞，使劇情更具現實張力。首集出現的「元朗龍田圍塌樓」案件，取材自2010年震撼香港的「馬頭圍道唐樓倒塌事件」。當年一棟老舊樓宇在十多秒內整棟崩塌，造成多人死傷；調查指出疑因地下裝修工程誤毀主力牆，導致結構失衡，引發社會對建築安全與監管責任的激烈討論。劇組將這起真實慘劇融入劇情，透過主播視角帶觀眾重新思考「家，是否真的安全？」不少觀眾留言：「這集太真實，完全重現香港新聞現場的震撼感！」

佘詩曼率原班人馬重返《新聞女王2》。（台灣大哥大MyVideo提供）佘詩曼率原班人馬重返《新聞女王2》。（台灣大哥大MyVideo提供）

劇情隨後進入白熱化。「Man姐」安排記者劉艷（王敏奕 飾）採訪住戶與法團代表召開的委員大會，討論老舊大樓維修方案，未料現場失控，一名住戶因不滿高額維修費及懷疑法團貪腐，竟持刀挾持委員。面對緊急狀況，「Man姐」挺身而出化身「談判專家」，憑藉冷靜判斷與敏銳的新聞直覺，逐步揭露事件真相。《新聞女王2》正於台灣大哥大MyVideo跟播中。

