楊謹華自揭「少女叛逆史」 說念書卻偷跑西門町溜冰

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》在Hami Video蟬聯2週冠軍，今（16日）迎來精彩大結局。得知作品深受觀眾支持，她開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」

楊謹華在《看看你有多愛我》因為記錄女兒生活而成為親子網紅。（Hami Video提供）

楊謹華在劇中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒竟然失蹤，情緒瞬間崩潰。談到現實生活是否有類似「走失」經驗？她笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，反而印象最深的是：「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道。」

楊謹華自曝長大後「開始反其道而行」，趁父母睡著偷跑出去玩。她透露學生時期曾因貪玩，在聯考前對家長說「去圖書館念書」，實際上卻一大早跑到西門町溜冰場門口等開門，展現少女時期的反骨一面。

楊謹華（中）在《看看你有多愛我》的女兒林思廷（左）、詹子萱有截然不同的個性。（Hami Video提供）

楊謹華在《看看你有多愛我》擁有一對可愛的雙胞胎女兒。（Hami Video提供）

若現實中有女兒，希望孩子是哪一型？是劇中敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾），還是壓抑情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾）？她毫不猶豫地說：「我會希望像姊姊一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」

楊謹華在《看看你有多愛我》驚覺發現大女兒真的失蹤。（Hami Video提供）

《看看你有多愛我》以網紅媽媽與雙胞胎女兒的情感糾葛為主軸，探討親子溝通、社群壓力與網路暴力等議題。楊謹華詮釋的陳怡安外表光鮮、內心崩潰，面對親情風暴與媒體輿論層層堆疊，讓觀眾更加期待大結局如何收尾。Hami Video 今（16日）全網獨家播出《看看你有多愛我》大結局。

