台中跨年星光熠熠 五月天自辦演唱會 蕭敬騰獨家中市演唱

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一個多月又將跨年，台中市今年的跨年將更熱鬧，不但五月天選擇在台中市的洲際棒球場舉行跨年演唱會，台中市政府的跨年晚會，「金曲歌王」蕭敬騰在睽違5年重返台灣跨年舞台，獨家選擇台中水湳中央公園開唱；另外，「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨晚台中水湳中央公園盛大登場，今晚還有一場。

台中朝向「流行音樂之都」為目標前進，昨天跟今天「玖壹壹南北貳路音樂節2025」在台中水湳中央公園盛大登場，由國民天團玖壹壹領軍，邀集蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、高爾宣OSN、許富凱、婁峻碩SHOU、怕胖團PAPUN BAND、FEniX等多組人氣歌手與樂團輪番演出。

蕭敬騰跨年獨家到台中跨年晚會開唱。（市府提供）蕭敬騰跨年獨家到台中跨年晚會開唱。（市府提供）

台中跨年活動參加的人年年增加，去年破48.7萬人締造嶄新歷史，連續5年登上全國網路熱度冠軍，今年更特別邀請「金曲歌王」蕭敬騰，獨家選擇台中水湳中央公園開唱，還有多組金曲樂團、三金歌王、人氣少男少女偶像、原民天團與唱將級歌手都將輪番登場，市府將會再公布。

此外，「搖滾天團」五月天於2025年12月27、28、31日及2026年1月1、3、4日在台中洲際棒球場舉辦「五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會─台中站·新年快樂版」，預計吸引逾 15 萬名樂迷參加。

而「嘻哈天團」頑童MJ116將於2026年1月31日及2月1日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，由本色音樂、滾石唱片主辦，並由台中市政府指導。

